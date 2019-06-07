(الشعبية) : تأكيدات بالإفراج عن ياسر عرمان خلال يومين

الخرطوم 7 يونيو 2019- قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال إنها تلقت تأكيدات من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالافراج عن نائب رئيس الحركة ياسر عرمان خلال يومين وكشفت عن اعتقاله على يد المجلس العسكري.

إسماعيل خميس جلاب

واعتقلت قوة مسلحة عرمان يوم الأربعاء الماضي من مقر للحركة في شرق العاصمة الخرطوم، وأنكرت عدد من الجهات المسؤولة في السلطة العسكرية علمها بمكان احتجازه والجهة التي اقتادته حسبما ذكر مسؤولون في المعارضة السودانية.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل خميس جلاب في بيان تلقته (سودان تربيون) إنه شارك الجمعة في اجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير برئيس الوزراء الإثيوبي.

وأضاف" ناقشنا معه حزمة من القضايا وقد أكد أن إطلاق سراح الرفيق ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية سيتم خلال يومين".

وتابع " تفاجأنا عقب انتهاء الاجتماع باعتقال الأستاذ محمد عصمت القيادي بقوي الحرية والتغيير والذي كان حضورا في الاجتماع".

ورأى جلاب أن هذه الخطوة "تنسف مصدقية المجلس العسكري" وتؤكد انه لا زال يقرأ من ذات الصفحة القديمة التي ظل نظام البشير البائد يقرأ منها وشدد على أن العقلية الأمنية لن تحل الأزمة السياسية.

وأفاد جلاب أن جهات عديدة على رأسها مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات أبلغتهم أن المجلس العسكري نقل إليهم أن عرمان معتقل بطرفهم وبأوامرهم.