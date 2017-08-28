(الشعبية) تأمل وصول الإغاثات بعد زيارة مسؤول أميركي الخرطوم

الخرطوم 28 أغسطس 2017 ـ عبرت الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة مالك عقار، عن أملها في أن تساعد زيارة المدير العام للمعونة الأميركية مارك قرين للخرطوم في إيفاء حكومتها بمطلوبات واشنطن في السماح بوصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع.

عرمان يحظى باستقبال لافت في مناطق تخضع لسيطرة (الشعبية) بجنوب كردفان

ووصل المسؤول الأميركي الخرطوم يوم الأحد وتوجه، الإثنين إلى دارفور، وينتظر أن يختتم زيارته بلقاء مسؤولي الحكومة في العاصمة السودانية.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في بيان تلقته "سودان تربيون" الإثنين، إن "الحركة تتطلع لأن تساعد زيارة مارك قرين في الإيفاء بمطلوبات الإدارة الأميركية من الحكومة السودانية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الخصوص، بإعتبار أن الإلتزام بدخول المعونة الإنسانية يعتبر حقا غير مشروط للسكان المدنين بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة أولئك الذين عانوا ويعانون من الإبادة الجماعية ومختلف جرائم الحرب".

وقدمت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي مقترحاً لمفاوضي الحكومة والحركة ينص على نقل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المساعدات الطبية للمدنيين في مناطق سيطرة المتمردين بعد إخضاعها لمراقبة السلطات السودانية. وقبلت الخرطوم المقترح لكن الحركة تتمسك بنقل 20% من المساعدات الإنسانية عبر أصوصا الإثيوبية قرب حدود السودان.

وأبدى عرمان أمله في أن "ترفع الخرطوم (العقوبات) التي فرضتها على شعبها بعدم السماح بوصول المعونات الإنسانية قبل أن ترفع واشنطن العقوبات الاقتصادية".

وأكد استعداد الحركة الشعبية للجلوس من أجل الوصول الى حل للمشكلة الإنسانية، بالرغم من الصعوبات الداخلية التي تمر بها.

واعتبر زيارة مارك قرين للخرطوم أمرا مشجعا لكونها ستكشف ـ بحسب قوله ـ عن أن الوضع الإنساني في السودان يشكل أولوية لوكالة الإغاثة الأميركية، خاصة وأنه على دراية بالمعاناة الطويلة لملايين النازحين واللاجئين السودانيين، وبالأوضاع الإنسانية في المنطقتين ودارفور.

واتهم الخرطوم باستخدام المساعدات الأنسانية لأغراض سياسية حيث ظلت ترفض دخول هذه المساعدات لعدة مناطق لسنوات، خاصة المنطقتين وجبل مرة في دارفور، ما يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار عرمان إلى أن الحركة الشعبية قدمت في المقابل عدة تنازلات من أجل أن تفتح الحكومة معابر لإنسياب المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وتابع "الحكومة مهتمة فقط برفع العقوبات الأميركية من دون أن تراعي المطلوبات الرئيسية للحكومة الأميركية في هذا الخصوص".