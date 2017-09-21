(الشعبية) تؤكد صد هجوم ثانٍ على منطقة استراتيجية بالنيل الأزرق

الخرطوم 21 سبتمبر 2017 ـ قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، بقيادة مالك عقار، إن قواتها صدت هجوما ثانيا للجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق.

المتحدث الرسمي بأسم وفد الحركة الشعبية المفاوض مبارك عبدالرحمن أردول

وأفاد المتحدث باسم الحركة مبارك أردول في بيان، الخميس، أن قوات الجيش الشعبي "تصدت للقوة التي هاجمتهم مجددا، السبت الماضي، بمنطقة طاقا في جبال الإنقسنا بالنيل الأزرق".

وتعد المنطقة إستراتيجية، حيث تبعد حوالي 40 ميلا عن الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق.

واعتبر أردول اهتمام قيادات الجيش السوداني بنفي الهجمات، يدلل على خرق اعلان وقف العدائيات.

وكان متحدث باسم الجيش السوداني أكد السبت الماضي الالتزام الكامل بوقف اطلاق النار في مناطق النزاعات، نافياً ما ادعته الحركة الشعبية ـ قيادة عقار، بتعرض مواقعها في النيل الأزرق لهجوم من القوات الحكومية، كما أكد رئيس هيئة الأركان السودانية الإلتزام بوقف العدائيات.

ودعا أردول الحزب الحاكم للاهتمام بما يفعله داخل السودان قبل الرسائل التي يبعث بها للأجانب.

يشار إلى أن وقف الحرب في السودان يمثل أحد الشروط التي ستبني عليها الولابات المتحدة قرار رفع العقوبات عن السودان في 12 أكتوبر المقبل.