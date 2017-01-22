(الشعبية) تؤكد عدم تمركز أي قوات لها داخل أراضي جنوب السودان

الخرطوم 22 يناير 2017 ـ أكدت الحركة الشعبية ـ شمال، الأحد، عدم تمركز أي قوات لها داخل أراضي دولة جنوب السودان، قائلة إنها تسيطر على مساحات شاسعة داخل السودان واتهمت حكومة الخرطوم بتعمد التشويش على مواقف جوبا.

متمردو الحركة الشعبية ـ شمال يستغلون التضاريس الصعبة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

وكان وزير الدفاع بحكومة جنوب السودان كوال مانيانغ قد أبلغ إذاعة (آي راديو) التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن الاتحاد الأفريقي سيتحقق الشهر القادم أن جوبا لم تعد تأوي الحركات المتمردة السودانية، موضحا أن الحركة الشعبية ـ شمال، حركت قواتها من راجا بغرب الغزال، من دون أن يحدد عددها أو متى تم إجلائها.

وبحسب المتحدث باسم ملف السلام في الحركة الشعبية مبارك أردول فإنه "لا تواجد للحركة مطلقا في أراضي دولة الجنوب".

وقال أردول في بيان تلقته (سودان تربيون)، الأحد، إن "الحركة تدير أراضٍ محررة أكبر من دولة بلجيكا وبلدان آخرى، وفي قلب الآراضي السودان.. وجودنا ممتد حتى خمس كيلومترات من كادقلي و24 كلم من الدمازين".

وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ يونيو 2011.

وأشار البيان إلى أن المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية داخل السودان يتواجد عليها أكثر من مليون مواطن سوداني، كما أن هذه الأراضي بها إدارة مدنية ومدارس ومستشفيات ومراكز تدريب سياسي "رغم قصف الطيران الحكومي المستمر والحصار الجائر".

وتابع: "تعلم أجهزة النظام التي تمارس الدس الرخيص أكثر من غيرها أننا موجودون في قلب الآراضي السودانية رغم أنهم استخدموا كل موارد الدولة لتحطيم الحركة والجيش الشعبي في السودان ولكسر إرادتنا ولكن إرادتنا لا تنكسر ونضالنا جزء من نضال السودانيين".

وقال "أثبتنا أن الصلاة في كاودا مكلفة أكثر من غيرها.. هذه الحرب ليست حربنا ومفروضة علينا، لكننا نعلم أن شعبنا سيصل الى سلام عادل، وأن أجندة النظام الحربية الى زوال".

واتهم المتحدث باسم الحركة جهات، لم يسمها، بتعمد الخلط والتشويش على طلب دولة جنوب السودان من الجيش الشعبي بعدم التواجد في الجنوب، وأن هناك مراقبين من الاتحاد الأفريقي يتحققون من إمكانية تواجد الحركة في جنوب السودان.

ودعت واشنطن في أكتوبر الماضي جنوب السودان لوقف دعم الحركات المسلحة السودانية، التزاما باتفاقات بين الخرطوم وجوبا تقضي بإيقاف دعم وإيواء متمردي البلدين.

وتعد تصريحات وزير الدفاع بجنوب السودان لإذاعة (آي راديو) أول اعتراف لمسؤول حكومي بوجود مقاتلي الحركة الشعبية ـ شمال بالبلاد. وركزت تقارير سابقة على حركات دارفور خاصة "العدل والمساواة" المتهمة بقتال متمردي جنوب السودان مع قوات الحكومة.