 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 28 نيسان (أبريل) 2017

(الشعبية) تبحث مع مسؤول أميركي (تحسينات) على مقترح واشنطن الإنساني

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 أبريل 2017 ـ قالت الحركة الشعبية ـ شمال، الجمعة، إنها بحثت مع المسؤول عن ملف السودان في الخارجية الأميركية التحسينات التي طالبت بإدخالها على مقترح واشنطن في الملف الإنساني.

JPEG - 22.2 كيلوبايت
المتحدث الرسمي بأسم وفد الحركة الشعبية المفاوض مبارك عبدالرحمن أردول

ودعا المبعوث الأميركي السابق للسودان دونالد بوث الحركة في نوفمبر الماضي للتوقيع على اتفاق انساني والتخلي عن مطالبتها بممر أصوصا الإثيوبية على أن تنقل المعونة الأميركية المساعدات الطبية مباشرة إلى مناطق الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبحسب المتحدث باسم الحركة الشعبية مبارك أردول فإن وفدا من الحركة بقيادة رئيسها مالك عقار ناقش مع مدير مكتب المبعوث الأميركي المسؤول الحالي عن ملف السودان بالخارجية الأميركية بول إستيفنس، التحسينات التي طالبت الحركة بإدخالها في المقترح الإنساني.

وقال أردول في بيان نلقته "سودان تربيون" الجمعة، "اتفق الطرفان على مواصلة النقاش والبحث التفصيلي في القضايا التي دفعت بها الحركة".

وطبقا للبيان فإن قيادة الحركة ممثلة في عقار والأمين العام ياسر عرمان وعضو المجلس القيادي عزت كوكو والمتحدث الرسمي التقت يوم الخميس للمرة الثانية بالوفد الأميركي الذي زار السودان هذا الأسبوع.

وأجرى بول استيفن، لقاءات مع مسؤولين حكومين وأحزاب معارضة بالخرطوم الأربعاء الماضي تناولت قضايا السلام والوضع الراهن بالبلاد.

وأكد أردول أن الحركة الشعبية "تظل عند إلتزماتها بمعالجة القضية الإنسانية وفتح المسارات التي أغلقتها حكومة المؤتمر الوطني لمدة ستة سنوات ما يعد جريمة في القانون الإنساني الدولي".

وجدد التزام الحركة برفض الحلول الجزئية والبحث عن حل شامل يخاطب خصوصيات مناطق الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.

وبحث اللقاء طبقا لأردول رفع العقوبات عن الحكومة وضرورة أن يشمل تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن قضايا السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وأشار إلى أن وفد الحركة أثار قيام سلاح الجو السوداني بطلعات جوية في جنوب كردفان "استهدفت ترويع المدنيين ووقف استعداداتهم لتحضير الأراضي للزراعة في موسم الأمطار".

وذكر أن ذلك تزامن مع ورود تقارير حول قصف الطيران للمدنيين في قرى جبل مرة بدارفور، مؤكدا ضرورة إثارة هذه القضايا في إطار مراجعات قضايا التطبيع مع الحكومة.

وفي وقت لاحق أفاد المبعوث الأميركي السابق أنه أراد من مقترحه تنفيذ الاتفاق الانساني خلال فترة تجريبية مدتها ستة أشهر يعلن بعدها في يونيو 2017 رفع العقوبات نهائيا حال التزام السودان بتنفيذ الاتفاق في المنطقتين ودارفور، لكن الحركة رفضت الاقتراح وأصرت على الممر الإنساني الآمن عبر أصوصا الإثيوبية.

ورفعت الولايات المتحدة بشكل جزئي في يناير الماضي، عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ العام 1997، وتنتظر الخرطوم أن يصبح قرار رفع الحظر كاملا ونهائيا في يوليو المقبل.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)

حرب المطارات 2017-04-27 10:02:21 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في كلمة لي قبل اسابيع في ذات هذه الزاوية، بعنوان (الحاج وراق بين العمالة والدروشة) كتبت ان معاداة مصر والنفور منها وإظهار البغض لها يكاد يكون مرادفاً للوطنية عند نفر من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.