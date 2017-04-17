(الشعبية) تتمسك بسلام شامل وتؤكد صمودها في وجه المؤامرات

الخرطوم 17 أبريل 2017 ـ أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، تمسكها بالسلام الشامل وإزالة النظام الشمولي وبناء نظام جديد قائم على المواطنة بلا تمييز، مؤكدة وحدتها وتماسكها رغم المؤامرات والشائعات.

قادة الجيش الشعبي في جبال النوبة لدى مشاركتهم في تخريج دفعة من المقاتلين.. ابريل 2017

ودعت في تصريح صحفي الإثنين قوى المعارضة والتغيير للتمسك ببناء تحالف جامع ومانع لكآفة المعارضين يغير توازن القوى الحالي ويقضي على ما اسمته أوهام النظام، ويوقف قمعه الداخلي وإرتزاقه الخارجي.

وأضافت "الحركة الشعبية ترسل رسالة أخرى للنظام وقادته بإنها لن تقبل سوى بالسلام الشامل وإزالة النظام الشمولي وبناء نظام جديد قائم على المواطنة بلا تمييز".

وشهد رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، جقود مكوار، طبقا للتصريح، الذي تلقته (سودان تربيون) تخريج دفعة جديدة من وحدات الجيش الشعبي نوعية ومميزة، ضمت المئات من المستجدين بينهم نساء وخريجي جامعات.

وأكد جقود خلال خطابه ضرورة حفاظ العسكريين على حقوق المواطنين وحمايتها وصونها، مشددا على وحدة وتماسك الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، وزاد "رغم المؤامرات التي تحاك ضده والإشاعات التي يبثها النظام ليل نهار".

وأفاد أن الشعبية "ستظل متمسكة برؤية ومشروع السودان الجديد الذي تركه لنا الآباء المؤسسون".

من جهته قال قائد الفرقة الأولى بالجيش الشعبي، العميد كوكو إدريس الأزيرق، إن الجيش الشعبي وحلفائه وصلوا في وقت سابق حتى أم روابة وأبوكرشولا، مشيراً إلى أن تلك العمليات كانت من أجل الأهداف السياسية العليا وأن ينعم السودانيون بالتغيير.

وأضاف "سنصل الخرطوم سوياً سواء كان لحماية السلام أو لاستلام السلطة ودوركم الأساسي عندها هو حماية الوطن والمواطن".

وشارك في احتفال التخريج طبقا للتصريح حاكم إقليم جبال النوبة جنوب كردفان بالإنابة، العميد بولس شعير، وكل من محافظ مقاطعة أم دورين، ومحافظ توبو (البرام) العميد إسكيال كوكو تلودي، ومحافظ هيبان، العميد سعيد كجو، وكل قيادات الوحدات الفنية وقادة المحاور بالجيش الشعبي ـ شمال.