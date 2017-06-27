(الشعبية) تتهم الحكومة بخرق الهدنة ومهاجمة مناطق بالنيل الأزرق

الخرطوم 27 يونيو 2017- اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- بزعامة مالك عقار، القوات الحكومية بخرق الهدنة ومهاجمة مواقع تحت سيطرة الحركة في منطقة النيل الأزرق.

يعاني مواطنو النيل الأزرق وجنوب كردفان من آثار الحرب إلتى اندلعت في 2011

وقال المتحدث بإسم الحركة مبارك أردول في بيان تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن القوات الحكومية شنت يوم الإثنين هجوما على مناطق (باو) بالنيل الأزرق وفي منطقة (خور جداد)، على وجه التحديد.

وأضاف " دارت المعركة لمدة ساعتين تصدت فيها قواتنا بقيادة العميد فريد الفحل وقواته الأبطال لقوات ومليشيات النظام، وتم تشتيتها وفروا مخلفين ورائهم عدد من القتلى والجرحى وكمية من الأسلحة والذخائر جاري حصرها".

واعتبر أردول الهجوم خرقا لوقف العدائيات المعلن،وتابع "وهو أصلا محاولة يائسة لإستغلال الأوضاع التنظيمية التي تمر بها الحركة الشعبية، لإحتلال مواقع ميدانية جديدة".

ووقعت إشتباكات في النيل الأزرق أواخر شهر مايو ،بين قوات الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وفصائل انشقت عن الحركة في وقت سابق وأعلنت عزل عقار عن قيادة الجيش، وانتقل التنازع بين الطرفين الى معسكرات اللاجئين في النيل الأزرق واتخذ طابع التشاحن القبلي بتحريض كل طرف لقبائل بعينها ضد أخرى، ما أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وكان مجلس الوزراء السوداني قرر في 15 يناير الماضي، تمديد وقف اطلاق النار في مناطق النزاعات بالبلاد لمدة ستة أشهر، قبل إنتهاء هدنة ممثالة أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير في ديسمبر الماضي.

وجاء القرار عقب صدور قرار امريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عشرين عاماً.

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 2003. ".