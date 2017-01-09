(الشعبية) تتهم القوات الحكومية السودانية بخرق وقف اطلاق النار

الخرطوم 9 يناير 2017- اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال،الاثنين، القوات الحكومية السودانية بخرق هدنة وقف اطلاق النار،بالهجوم على منطقة الروم، بولاية النيل الازرق.

متمردو الحركة الشعبية ـ شمال يستغلون التضاريس الصعبة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

وكان الرئيس السوداني عمر البشير القائد الأعلى للجيش السوداني ، أعلن في 31 ديسمبر الماضي، تمديداً لوقف اطلاق النار في مناطق النزاعات بالبلاد لشهر، بعد انتهاء هدنة مماثلة أقرها في اكتوبر الماضي .

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي أرنو نقوتلو لودى في تعميم تلقته (سودان تربيون) الإثنين إن ت قوات ومليشيات النظام باقليم النيل الازرق ، اعتدت على مواقع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بمنطقة الروم، وما تزال المعارك مستمرة".

واعتبر أرنو لودى الهجومانتهاكا لوقف اطلاق النار الذي أعلنه الرئيس عمر البشير،مضيفا " وقف اطلاق النار المزعوم هو ذر الرماد فى العيون وتضليل للرأى العام".

وسبق أن أعلن البشير في 10 اكتوبر الفائت وقفا جديدا لإطلاق النار بمناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة شهرين ، حيث تقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، منذ يونيو 2011.

وكانت كل من الحركة الشعبية ـ شمال، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، أعلنت في 31 أكتوبر الماضي وقفا جديدا لاطلاق النار من جانب واحد يمتد لستة أشهر أخرى في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 2003.