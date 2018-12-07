فصيل عقار يتهم قوات الحكومة بخرق وقف العدائيات في النيل الأزرق

الخرطوم 7 ديسمبر 2018 ـ اتهمت الحركة الشعبية ـ شمال، فصيل مالك عقار، قوات الحكومة السودانية بخرق وقف العدائيات بشنها هجوما، الجمعة، على مواقع الحركة بولاية النيل الأزرق.

الفريق أحمد العمدة بادي تفقد مواقع القوات بالنيل الأزرق

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي ـ شمال، الفريق أحمد العمدة بادي "في خرق واضح لوقف العدائيات من قبل الحكومة قامت مليشياتها في تمام الساعة الخامسة من صباح الجمعة بالهجوم على مواقعنا بمنطقة (تريك) ـ محلية باو بجبال الإنقسنا".

ومنذ حوالي ثلاث سنوات تجدد الحكومة السودانية والحركات المسلحة وقفا لإطلاق النار من حين لآخر.

وأكد العمدة في بيان تلقته "سودن تربيون" أن القوة المهاجمة تحركت من حامية تعلية الخزان المسماة بالمدينة (11) الحكومية.

وأفاد أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسة محاولات مستمرة من القوات الحكومية لإجلاء قواتنا من جبال الإنقسنا وفتحها للتنقيب عن الذهب.

وأوضح رئيس هيئة أركان جيش الحركة أن قواتهم تمكنت من تشتيت القوة المهاجمة وكبدتها خسائر تمثلت في مقتل 5 جنود واستولت على أسلحة خفيفة وزخائر.

وأقر بفقدان قوات الحركة الشعبية لعسكريين هما رقيب أول الصادق سبالو ورقيب هارون بركان إلى جانب جريحين إصاباتهم خفيفة بينهم ضابط برتبة ملازم.