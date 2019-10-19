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(الشعبية) تجدد المطالبة بـ(تقرير المصير) للمنطقتين والحكومة تسلم ردا من ورقتين

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الخرطوم 19 أكتوبر 2019 - سلم وفد الحكومة السودانية للمفاوضات مع الحركات المسلحة، السبت، الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، ولجنة الوساطة، ورقتين، تتضمن الأولى ردا على مقترح إعلان المبادئ الذي قدمه وفد الحركة الشعبية حول قضايا التفاوض، بينما تحتوي الثانية، على تصور وفد الحكومة لعملية إدارة التفاوض.

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وفدا الحكومة والحركة الشعبية - قيادة الحلو انخرطا في مفاوضات شاقة السبت 19 أكتوبر 2019

وعلمت (سودان تربيون) من مصادر موثوقة في جوبا أن وفد الحركة طرح حزمة من القضايا في ورقة إعلان المبادئ بينها الدعوة الى علمانية الدولة وضرورة مراعاة التنوع الذي يعيشه السودان عند تقسيم السلطة فضلا عن قضايا أخرى.

وأشارت الورقة الى أن تعذر التجاوب مع هذه المطالب يستدعي منح المنطقتين حق" تقرير المصير".

وطبقا لبيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، تلقته "سودان تربيون"، طلب وفد الحركة منحه مدة تتراوح ما بين يوم إلى يومين لدراسة محتوى الأوراق التي قدمها وفد الحكومة السودانية للتفاوض.

ومن المتوقع أن تعد الوساطة، ورقة توافقية تعرض على اجتماع وفد الحكومة السودانية، والحركة الشعبية/ شمال الذي يعقد الإثنين، لإعداد إعلان مبادئ شامل حول قضايا التفاوض.

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، تقدم بمبادرة للتوسط بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة على وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المباحثات الحالية.



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