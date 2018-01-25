(الشعبية) تحرض أنصارها على التظاهر مع المعارضة بالخرطوم

الخرطوم 25 يناير 2018 ـ حرضت الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة مالك عقار، الخميس، أنصارها على المشاركة في احتجاجات سلمية ضد الغلاء دعت لها المعارضة السودانية بمدينة الخرطوم بحري ظهر الأربعاء القادم.

محتجون على الأوضاع الإقتصادية يتظاهرون بأم درمان ..الأربعاء 17 يناير 2018

ونظمت ثوى المعارضة احتجاجات بالخرطوم وأمدرمان يومي 16 و17 يناير الحالي، تعاملت معها الشرطة بعنف واعتقل جهاز الأمن مئات الناشطين بينهم قيادات من الصف الأول في الأحزاب المناهضة لارتفاع الأسعار.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية مبارك أردول إن "الحركة تدعو أعضاءها وأصدقاءها وحلفاءها للخروج في مظاهرة 31 يناير بمدينة بحري تحت عنوان (مسيرة الخلاص الكبرى)".

واعتبر أردول في بيان أن الخطوة "استلهاماً لنبض الشعب والحراك الثوري القوي الذي انتظم كافة مفاصل قوى التغيير، إيذاناً باصطفافها الكامل ووحدتها التامة لإسقاط النظام".

وتابع: "الحركة الشعبية لا تتابع فقط بل تساهم وتشارك بفعالية في تصاعد الحراك الجماهيري ضد ميزانية الإفقار والأزمة والتجويع مروراً بكافة مراحل مناهضة الظلم والديكتاتورية وتلعب دورها المشارك بمسؤولية وتجرد وتؤكد مساندتها ودعمها للحراك الجماهيري".

وأكد "سعادة" الحركة بحسم عدد من الخلافات بين القوى المعارضة حول بعض القضايا الإجرائية واعتبرها "خطوة مهمة لرصف الطريق لوحدة قوى التغيير".

وبحسب قوى المعارضة فإن احتجاج الأربعاء سيكون انطلاقاً من ميدان "الشعبية" في مدينة الخرطوم بحري.

ومنذ أكثر من أسبوعين تتعامل السلطات مع احتجاجات ضد الغلاء في عدة مدن، ما أسفر عن اعتقال العشرات من قادة الأحزاب والناشطين والصحفيين.

وتضمنت الموازنة المالية للعام 2018 مضاعفة أسعار الخبز ورفع الدولار الجمركي من 6.8 جنيه إلى 18 جنيها، ما أسفر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني.