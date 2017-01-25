 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 25 كانون الثاني (يناير) 2017

( الشعبية) تطالب مجلس الأمن بدعم عملية إنسانية وسياسية جديدة في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 يناير 2017 - دعا الأمين العام للحركة الشعبية- شمال ياسر عرمان الثلاثاء إلى إطلاق عملية سياسية جديدة وطلب من مجلس الأمن الدولي تبني قرار يلزم الأطراف السودانية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي.

JPEG - 22.3 كيلوبايت
الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان

وقدم عرمان دعوته خلال اجتماع غير رسمي مغلق عبر فيديو كونفرنس مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشرح موقف الحركة بشأن المحادثات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والسلام مع الحكومة السودانية.

وحضر الاجتماع غير الرسمي أعضاء مجلس الأمن و خبراء في المجالات قيد المناقشة داخل المجلس.

وجرت المناقشة بعد تصريحات المبعوث الخاص الاميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث التي قال فيها أن الجماعة المتمردة رفضت المقترح الإنساني الذي ينص على أن تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المساعدة الطبية والإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

في خطابه أمام المجلس ألقى عرمان باللائمة على الحكومة السودانية، مشيراً الى انها خرقت اتفاق خارطة الطريق التي توسطت فيها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى قائلا "لم يتركوا لنا أي بديل سياسي ذي مصداقية".

وأضاف أن الحكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها الإنسانية على الرغم من توقيع اتفاقيتين إنسانيتين في فبراير 2012 وأغسطس 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2046، مضيفا أن الخرطوم تستخدم " منع المساعدات الإنسانية كجزء من استراتيجية الحرب ".

ولفت عرمان الى أنهم الآن يطلبون فصل القضية الإنسانية من الأجندة السياسية لأن الحل السياسي سيستغرق المزيد من الوقت على حساب الحاجة الإنسانية في المنطقتين.

مردفاً " وعليه قررت الحركة الشعبية- شمال عدم ربط القضيتين مرة أخرى وأن الأولوية وفقا للقانون الإنساني الدولي يجب أن تكون لمعالجة الوضع الإنساني من خلال تقديم مساعدات عاجلة."

عملية سياسية جديدة

في أغسطس الماضي فشلت الحكومة والجماعات المسلحة في دارفور والمنطقتين في التوصل الى وقف العدائيات والذي يمهد الطريق لاجراء محادثات سياسية تضم أحزاب المعارضة السياسية.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية إن وساطة الاتحاد الأفريقي تحتاج إلى تقديم مقترح لعملية سياسية جديدة تقوم على اتفاقية خارطة الطريق الموقعة.

وزاد " نطلب منكم الانخراط بجدية مع الحكومة والمعارضة في هذا التوقيت المناسب حتى نحصل على نتائج إيجابية، بمساعدة الدول الإقليمية الفاعلة مثل إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان وكينيا وتشاد وبعض الفاعليين الإقليميين والدوليين."

وشدد عرمان على ضرورة أن تضع الآلية رفيعة المستوى أولوية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين ووضع حد للوضع المتدهور هناك، " مع الأخذ في الاعتبار كيف تلاعبت الحكومة السودانية بقضية وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة دارفور، يجب على مجلس الأمن اصدار قرار يدعو الطرفين إلى الالتزام بتنفيذ القانون الإنساني الدولي وحل وصول المساعدات الإنسانية من أجل ضمان وصول فوري ودون عوائق."

مقترح الولايات المتحدة الإنساني

وفيما يتعلق بمقترح المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان بشأن المساعدات الإنسانية دونالد بوث قال عرمان أن المقترح جاء بناء على طلب الحكومة السودانية على خطى الآلية رفيعة المستوى، وافاد" إن الوساطة حثت حكومة السودان على قبول أصوصا في إثيوبيا كمنفذ لنسبة 20% من المساعدات الإنسانية للمنطقتين والجزء الأكبر يكون عبر السودان".

وقال عرمان أنهم رحبوا بالمقترح الأمريكي واقترحوا بعض التعديلات " لكن جهودنا اصطدمت بنهاية إدارة أوباما" .

ولفت انهم سوف ينخرطون بشكل إيجابي مع إدارة ترامب في إطار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في السودان وتحقيق التغييرات الديمقراطية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

امريكا دنا وفاقها (3) 2017-01-22 05:44:42 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في حوار مع صحيفة (اليوم التالي)، الاسبوع الماضي، جاء على لسان وزير الخارجية السابق الاستاذ على كرتي عبارة لافتة للنظر. قال هذا الحبيب يصف ردود افعال بعض الجهات (...)

أمريكا دنا وفاقها(2-3) 2017-01-19 14:43:50 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) مضت واشنطن قدما في خطتها باتجاه إصحاح العلاقات مع حكومة الخرطوم دون ان تأبه بضجيج العصيان المدني الذي تكالبت عليه وتعلقت بأهدابه تنظيمات المعارضة عند نهايات العام (...)

الكفاح المسلح والنضال المدني: هل يلتقيان؟ 2017-01-19 14:37:05 بقلم: د. الواثق كمير kameir@yahoo.com 1. أصدرت الحركة الشعبية-شمال بيانا، فى 17 يناير، عرضت فيه موقفها الرافض للمبادرة الأمريكية (التي اطلعت عليها كاملة) لنقل وتوزيع الإغاثة، والمطالبة بتضمين ستة شروط أخرى، بحسب خطاب (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.