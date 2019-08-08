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(الشعبية) ترحب بإلغاء احكام الإعدام ضد قادتها وتقول إنها خطوة في طريق السلام

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الخرطوم 8 أغسطس 2019- رحب نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ياسر عرمان، الخميس بإلغاء حكم الاعدام شنقا ضده ورئيس الحركة مالك عقار والصادر من أحدى المحاكم السودانية في النظام السابق وقال إنه يخلق المناخ المناسب لتحقيق السلام.

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ياسر عرمان في ميدان الاعتصام يوم 27 مايو 2019

وقال عرمان في تصريح لـ "سودان تربيون" "نحن نرحب بهذه الخطوة وإلغاء احكام الإعدام الغيابية بالإعدام شنقا وهي كانت واجبة التنفيذ على 17 من قيادات الحركة الشعبية ووجهت إلى 78 من أسرى الحركة الشعبية وصدرت احكام ببراءة 31 منهم و46 بالسجن المؤبد. هذه الاحكام كانت سياسية بامتياز والنظام السابق هو من أشعل الحرب في النيل الأزرق".

وأضاف"قرار المجلس العسكري يساعد في تهيئة مناخ إيجابي للسلام وقد وعد نائب رئيس المجلس العسكري في لقاءه مع رئيس الحركة في جوبا بإلغاء احكام الإعدام وكما وعد فعل".

وشدد على أن "الحركة الشعبية تؤكد سعيها للسلام العادل والشامل وانهاء الحرب والتحول الى حركة سياسية وفق مشروع السودان الجديد".

وقال نائب رئيس الحركة الشعبية إن السودان يحتاج إلى مشروع وطني جديد قائم على المواطنة بلا تمييز وإلى انهاء الحروب كحزمة واحدة مع الديمقراطية، وإلى بناء نظام جديد قائم على الديمقراطية وسيادة حكم القانون وهو جوهر ما تهدف الثورة السودانية لتحقيقه وغياب ذلك يعني فشل الثورة التي دفع شعبنا ثمنها باهظا.

وأصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارا السبت باسقاط عقوبة الإعدام، التي صدرت في وقت سابق بحق كل من مالك عقار ونائبه ياسر عرمان وقيادات أخرى في الحركة.

وكانت محكمة سودانية بمدنية سنجة - وسط - أصدرت في مارس 2014، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011م.



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