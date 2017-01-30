(الشعبية) ترفض الاجتماع بلجنة تنفيذ توصيات الحوار الوطني

الخرطوم 30 يناير 2017 ـ أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الإثنين، رفضها لأي اجتماع مع لجنة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

قيادات "نداء السودان" في مؤتمر صحفي بباريس ـ الجمعة 20 يناير 2017

ويجي إعلان الحركة الشعبية استباقاً لدعوة مقترحة من الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي بعقد اجتماع بين لجنة تنفيذ المخرجات الحوار،وقوى نداء السودان.

وكانت تقارير إعلامية أشارت الى أن ثابو امبيكي أعلن موافقة المعارضة من حيث المبدأ على المشاركة في النقاش حول دستور البلاد وتشكيل حكومة مؤقته وتعيين رئيس وزراء رئيسا لحكومة وفاق وطني.

وقالت في تعميم تلقته "سودان تربيون" الإثنين "لن نجتمع مع لجنة تنفيذ مخرجات الحوار، والتي أضيف لها مؤخراً مبارك الفاضل والطيب مصطفى، لأننا لا صلة لنا بذلك الحوار حتى نعمل على تنفيذ مخرجاته".

وانتقدت الحركة الآلية الأفريقية لإجرائها مشاورات مع الرئيس عمر البشير وحكومته من دون الاطراف الأخرى.

وقالت "الآلية أجرت مشاورات مع النظام ورئيسه في الخرطوم، وعليها أن تجرى مشاورات مع الطرف الآخر، وهي المعارضة قبل الدخول في أي خطوات جديدة.. الوسيط يجب أن يعمل مع الطرفين وليس مع طرف واحد".

وجرت في العاشر من أكتوبر الفائت مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري بالخارج.

وفي نوفمبر الماضي تم حل الأمانة العامة للحوار الوطني بعد انتهاء مهامها، وجرى توسعة الالية التنسيقة العليا للحوار الوطنى المعروفة اختصارا بـ"7+7" التي يرأسها عمر البشير، بإضافة القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفي، وهي اللجنة المنوط بها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وشددت الحركة الشعبية على تمسكها بموقف نداء السودان الداعي لإجتماع تحضيري يتوافق مع القرارين "456 و539" الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقي،

وأوضحت أن ما رشح من وسائل الإعلام، وكذلك من إتصالات الشعبية مع بعض أطراف المجتمعين الإقليمي والدولي، بأن الآلية الرفيعة بصدد الدعوة لإجتماع بين لجنة تنفيذ مخرجات الحوار وقوى نداء السودان،يجعلها توضح موقفها الرافض من الاجتماع مع هذه اللجنة.

وأضافت "ندرك أهمية التشاور المباشر مع الآلية الرفيعة عبر اللقاءات المباشرة، وبعيداً عن وسائل الإعلام".

واستدركت في بيان لها "ولكن لا نترك الرأي العام نهب للمعلومات المغلوطة والتشويش من قبل النظام"، في إشارة لإقحام لجان الحوار الوطني في التفاوض مع المعارضة المسلحة والمدنية.

وأكدت الحركة تمسكها بالموقف المشترك لقوى نداء السودان،والمتمثل في شروط تهيئة المناخ القاضية، بوقف الحرب وتوفير الحريات كشرط لبناء أي عملية سياسية جديدة.

وجددت التزامها بحل الازمة الانسانية وادخال المساعدات الانسانية للمنطقتين قبل المسار السياسي أو الدخول في تفاوض مع الحكومة السودانية.

واشارت الى أن النظام دمر خارطة الطريقة والعملية السياسية ويتحمل مسئوليتها، مشددة على أن إعادة بناء العملية السياسية يتم بمعالجة الأزمة الانسانية ووقف الحرب وتوفير الحريات كشرط لأي عملية سياسية متكافئة.

وانهارت جولة التفاوض في اغسطس الماضي،والتي رعتها الآلية الافريقية رفيعة المستوى بين الحكومة والحركات الشعبية-شمال ، واثنين من الحركات المتمردة في إقليم دارفور"حركة تحرير السودان/ فصيل مناوي وحركة العدل والمساواة السودانية، فيما رفضت حركة تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد الانضمام للمفاوضات.