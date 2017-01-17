(الشعبية) تعلن صد هجوم ثانٍ لقوات الحكومة على منطقة بالنيل الأزرق

الخرطوم 17 يناير 2017 ـ قالت الحركة الشعبية ـ شمال، إن قواتها صدت، الإثنين، هجوما لقوات الحكومة السودانية على منطقة "الروم" بولاية النيل الأزرق، في ثاني هجوم من نوعه على المنطقة خلال يناير الحالي رغم وقف اطلاق النار المعلن من الخرطوم.

المتحدث باسم جيش الحركة الشعبية ـ شمال أرنو نقوتلو لودي (سودان تربيون)

وأعلن مجلس الوزراء السوداني هذا الأسبوع وقفا لاطلاق النار في مناطق النزاع لمدة ستة أشهر، حيث تقاتل الحكومة متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 2003.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان ـ شمال، أرنو نقوتلو لودي، إن قوات الحركة بالنيل الأزرق صدت صباح الإثنين "هجوما خاطفا" لقوات الحكومة على نقطة خارجية بمنطقة "الروم" التابعة لمحلية "التضامن".

وأكد لودي في بيان، الثلاثاء، أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد جنود الحركة من دون أن يتثنى معرفة عدد خسائر القوات الحكومة.

وتابع قائلا: "الاعتداء تم بعد ساعات قليلة من إعلان النظام مد ما سمي بوقف اطلاق النار لمدة ستة أشهر وتفضح درجة الأكاذيب والتضليل الإعلامي للنظام الإرهابي".

وفي 9 يناير الحالي اتهمت الحركة الشعبية القوات السودانية بخرق هدنة وقف اطلاق النار بالهجوم على منطقة "الروم"، كما شنت هجوما مماثلا في 18 أبريل الماضي على ذات المنطقة.