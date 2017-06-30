(الشعبية) تعلن وصول الحلو إلى مناطقها بجنوب كردفان

الخرطوم 30 يونيو 2017 ـ أعلنت الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الجمعة، وصول رئيسها إلى مناطق سيطرتها بجنوب كردفان، لول مرة بعد تكليفة من قبل مجلس تحرير إقليم جبال النوبة.

عبدالعزيز الحلو (رويترز)

وقرر مجلس تحرير جبال النوبة، في السابع من يونيو الحالي، تنصيب الحلو رئيسا مؤقتا للحركة، وإقالة رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، ما فاقم حالة الانقسام التي تعيشها الحركة الشعبية منذ مارس الماضي.

وأكد بيان للمتحدث باسم الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان ـ شمال، أرنو نقوتلو لودي، وصول رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي الى "المناطق المحررة" بإقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان يوم الخميس، وسط احتفالات شعبية.

وطبقا للمتحدث فإنه كان في استقبال الحلو، اللواء جقود مكوار مرادة رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي والعميد حزقيال كوكو تلودي محافظ مقاطعة توبو وعدد من القيادات المدنية والعسكرية.

ويقود مقاتلو الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، تمردا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011 ضد الحكومة المركزية بالخرطوم.