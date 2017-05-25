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(الشعبية) : تفشي الكوليرا في النيل الأبيض والسلطات عاجزة

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الخرطوم 25 مايو 2017- اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، الحكومة بالعجز عن السيطرة علي وباء الكوليرا المنتشر في ولاية النيل الابيض، وأطلقت نداء عاجلا لانقاذ مواطني الولاية الواقعة جنوب الخرطوم.

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مرضى موزعون في احدى مدارس النيل الأبيض بسبب الإسهال الحاد .. صورة من مواقع التواصل

وقال المتحدث بإسم الحركة مبارك أردول في تصريح تلقته (سودان تربيون) الحميس إن التقارير تشير الى ارتفاع الوفيات جراء المرض وأن الجهود المبذولة "لا تسوي شيئا امامه".

ودعا أردول لتدخل انساني عاجل لانقاذ مواطني النيل الابيض،مطالبا الجهات الصحية في البلاد ومن خلفها الحكومة باعلان حالة الطوارئ في الولاية "واعلانها منطقة موبوءة لضمان تدخل الجهات الصحية الاقليمية والدولية لتقديم الخدمات الصحية ".

وتأتي اتهامات الحركة غداة تقرير للجنة اطباء السودان المركزية كشف عن وفاة 62 شخصا واصابة 1800 آخرين بالمرض.

ولا تطلق السلطات الصحية في السودان على الوباء المتفشي مسمى الكوليرا، وتسميه الاسهال المائي.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا مأساوية لعشرات المصابين موزعين تحت أشجار بعض المدارس،بعد أن ضاقت المستشفيات والمراكز الصحية بالحالات.

واقر والي النيل الابيض عبد الحميد موسي كاشا في تقرير قدمه لمجلس الولايات منتصف الاسبوع بازدياد حالات الاصابة والوفاة بالمرض واكد وفاة 49 شخصا واصابة 2755 اخرين.

ووجه النائب الاول للرئيس السوداني بكري حسن صالح خلال اجتماعه مع مسؤولي الصحة بالخرطوم الاربعاء بتوفير المعينات اللازمة لاحتواء المرض بصورة سريعة وفعالة.



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