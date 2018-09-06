(الشعبية) تقول إن ناشطا سودانيا تعرض لمضايقات من السلطات المصرية

الخرطوم 6 سبتمبر 2018 ـ قالت الحركة الشعبية ـ شمال، الخميس، إن ناشطا من جبال النوبة تعرض لمضايقات من السلطات المصرية بسبب مواقفه تجاه حكومة الخرطوم.

ضحية توتو

وبحسب المتحدث باسم الحركة مبارك أردول فإن "السلطات المصرية استدعت بطلب من الحكومة السودانية ضحية سرير توتو وطلبت منه الإمتناع عن الكتابة ضد النظام السوداني، ووجهت له تحذيرا بهذا السبب".

وكانت مصر قد منعت رئيس تحالف "نداء السودان" الصادق المهدي من دخول أراضيها لدى عودته إلى القاهرة من برلين أول يوليو الماضي.

ونبه أردول في بيان السلطات المصرية إلى أن توتو موجود على الأراضي المصرية وفق إجراءات رسمية من المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين.

ودعا منظمات المجتمع المدني السوداني وكافة القوى الوطنية ومنظمات حقوق الانسان للتضامن مع ضحية توتو.

وقال المتحدث باسم الحركة إن توتو كشف الفساد الواسع الذي ولغ فيه كرار التهامي مسؤول جهاز المغتربين وحكومته، مضيفا أن "التهامي هدده في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وحمل الحكومة مسؤولية أي أذى يتعرض ضحية سرير توتو، و"على الحكومة أن تترك المناضل في حاله وتحقق مع كرار التهامي في فساده".

وأبدى أمله في أن تواصل الحكومة والشعب في مصر "تعاملهم الإنساني" مع جميع السودانيين الذين اضطرتهم الظروف وأوضاع السودان المعقدة والحرب للجوء لمصر "التي لم تصد لاجئا من قبل ليس إنطلاقا من القوانين الدولية التي تحمي اللأجئين فحسب ولكن من منطلق القيم التي رعاها المصريون منذ أقدم العصور".

وتقدم أردول بالشكر لمصر لاستضافتهما لأعداد كبيرة من اللأجئين السودانيين من ضحايا الحروب والإبادة وجرائم الحرب التي ارتكتبها الحكومة السودانية.

وقال مخاطبا القاهرة "نقول لأشقائنا في مصر إن النظام السوداني معادي لمصر والمصريين، وإن النظام السوداني سيذهب والعلاقات الراسخة بين الشعبين ستبقى".