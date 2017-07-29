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(الشعبية) تنفي ابلاغها الحكومة استعدادها لإسئناف التفاوض

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الخرطوم 29 يوليو 2017- نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، برئاسة مالك عقار، صحة ما نقلته صحف محلية عن ابلاغها الحكومة السودانية استعدادها إستئناف التفاوض حول المنطقتين.

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المتحدث الرسمي بأسم وفد الحركة الشعبية المفاوض مبارك عبدالرحمن أردول

وكانت صحيفة "الوطن" نشرت خبراً عن استعداد الحركة الشعبية برئاسة "عقار" للتفاوض حول المنطقتين وانها ابلغت الحكومة بذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشعبية مبارك أردول، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت، إن الخبر مفبرك وعار من الصحة تماماً، مضيفاً "محاولة زرع الفتن والتشويش على الحركة الشعبية لن تمر علينا، ولا عزاء "للوطن" او جهاز أمن النظام".

وأضاف "هو خبر لا يستحق الرد لأننا لا صلة لنا بحكومة المؤتمر الوطني حتى نبلغها بإستعدادنا للتفاوض، نحن نتعامل مع الوساطة الإفريقية".

وأوضح أن الشعبية إلتقت بالوساطة الشهر الماضي، حبث أكدت رفضها لأي تفاوض سياسي مع الحكومة السودانية، مردفاً "وجددنا موقفنا وإستعدادنا للجلوس لحل القضية الإنسانية".

وأضاف "الأكثر من ذلك أعلنا عدم صلاحية خارطة الطريق بعد أن دمرتها الحكومة، وإننا لن نشارك في دعوة البشير التي أطلقها لكتابة الدستور، وهذا هو موقف قوى (نداء السودان)".

وأكد المتحدث باسم الشعبية على موقف الحركة وعملها المشترك مع كل القوى الساسية التي ترمي لإسقاط النظام.

وقال حسين كرشوم ، وهو أحد أعضاء وفد الحكومة السودانية للتفاوض حول المنطقتين، لـ (سودان تربيون) في وقت سابق، إن خلافات الحركة الشعبية ـ شمال، ستؤخر إنعقاد جولة التفاوض المقبلة، وأن الوساطة لن تحدد موعدا لإستئناف التفاوض ما لم تحسم الشعبية أزمتها الداخلية.

وأكد أن الرؤية حول مستقبل جولة التفاوض المقبلة غير واضحة، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية تتحدث عن إعادة تكوين وفدها واعادة ترتيب قضايا التفاوض.



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