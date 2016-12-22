 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016

(الشعبية) مستعدة للقاء امبيكي وترهن استئناف المفاوضات مع الحكومة بحزمة أسس

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم22 دسيمبر2016- اعلنت الحركة الشعبية ـ شمال، الخميس، أستعدادها للقاء رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو أمبيكي، لكنها اشترطت حزمة من الأسس لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية.

JPEG - 35.7 كيلوبايت
ثابو امبيكي رئيس الوساطة الأفريقية

وأنهى رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، الثلاثاء الماضي، مباحثات في الخرطوم مع رئيسي وفدي التفاوض الحكومي حول المنطقتين ودارفور، كما التقى الرئيس عمر البشير وحركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين في وقت لاحق.

وقالت " لن ندخل في أي عملية سياسية في ظل إستمرار قصف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية وعدم التحقيق في الإتهامات حول إستخدام الأسلحة الكيميائية، وإستمرار إعتقال زعماء المعارضة".

وأكدت الحركة في بيان تلقته "سودان تربيون" الخميس أنها على استعداد للقاء امبيكي والالية وليس نظام الخرطوم، مضيفة "أن الاولية لوقف قصف الطيران، وفتح الممرات الإنسانية، ووقف العدائيات، وكذلك توفير الحريات كمقدمة لأي عملية سياسية تستهدف حل القضية السودانية،وصولا الي ترتيبات إنتقالية جديدة.

وأوضح المتحدث باسم الحركة الشعبية –شمال مبارك أردول أن الحركة لا تنحو باللائمة على أمبيكي بل تحمل مسئولية فشل السلام على نظام المؤتمر الوطني، مضيفا "أن النظام دمر عن قصد خريطة الطريق، وهي الوثيقة الوحيدة الموقع عليها من كآفة الأطراف، وأنهى حواره، ودفع بالتعديلات الدستورية لما يسمى بالبرلمان، وسيشكل حكومته الجديدة".

وقال "لن تقبل بأي عملية سياسية قائمة على أساس حوار الوثبة أو نتائجه، وعلى المجتمع الدولي ادراك إن سودان مابعد العصيان ليس هو سودان ما قبله" .

وانهارت الجولة الأخيرة للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية-شمال ، حول المنطقتين ـ جنوب كردفان والنيل الأزرق في أغسطس الماضي ـ بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة، بأن تأتي 20% من المعونات عبر (اصوصا) الإثيوبية.

ووجه أردول أسئلة لرئيس الالية الافريقية باعتبار أنها تحتاج لإجابة من امبيكي، قائلاً "على أسس ستقوم أي عملية سليمة سياسية جديدة، وقد تم نسف الوثيقة المشتركة (خارطة الطريق)؟، وعلى أي أساس ستتم الدعوة لأي تفاوض حول العملية السياسية بين الأطراف؟."

واتهم الرئيس السوداني بالتناقض فيما ذكر أمام رئيس الالية الافريقية بأن المعارضة بأن المعارضة لديها الفرصة الكاملة في حرية المشاركة السياسية،مردفاً " في ذات الوقت يحتفظ فيه بقيادات احزاب ونشطاء مجتمع مدني في سجون الخرطوم وشالا وبورتسودان"،لافتا إلى تهديد مدير الأمن محمد عطا للحزب الشيوعي المخالف للقانون والدستور.

وأضاف" الرئيس البشير هدد الشعب السوداني في كسلا وطلب منهم منزلتها مثلما في سبتمبر2013، مشيراً إلى جاهزية الحركة الشعبية عسكريا لمجابهة تحركات النظام في المنطقتين"النيل الازرق ،وجنوب كردفان".

وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ثم ماذا بعد 19 ديسمبر ؟ 2016-12-21 15:21:19 دراسات في العصيان الكريم كتب : عمار عوض هاتف هنا ، ورسالة نصية من هناك ، او مسجلة تاتي على عجل ، لا حديث يعلو على العصيان وتقيمه ، من خلال عينات عشوائية ( غير حزبية ) قمت باختيارها من زملاء دراسة في المراحل الدراسية ماقبل (...)

في ذكرى الاستقلال دخول أمريكا في المسألة السودانية: 1951-1953 (6) - الأخيرة 2016-12-20 11:31:23 دكتور فيصل عبدالرحمن على طه ftaha39@gmail.com وجهة النظر الاستقلالية في معرض تعليقه على اقتراح الهلالي بشأن التاج الرمزي المؤقت قال الوفد الاستقلالي إن التاج معناه السيادة في نظر الناس ولا يمكن أن يفسروه بغير ذلك. وأشار (...)

توابع "العصيان": ماذا ستفعل الحكومة ؟ 2016-12-18 13:11:16 د. الواثق كمير kameir@yahoo.com 1. مُنذ فجر الأحد 27 نوفمبر الماضي، لازال يتدفّق مدّاد كثير حول مُبادرة "العصيان المدني"، وتدور سِّجالات إسفيرية مُطولة بيّن عُدة فرق تتنازع حول المفهوم نفسه (عصيان أم اعتصام)، وحول (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2016 SudanTribune - All rights reserved.