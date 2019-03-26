(الشعبية): مصرع وإصابة 5 أطفال إثر انفجار لغم أرضي جنوب كردفان

الخرطوم 26 مارس 2019- قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال‘ إن طفلين قتلا وأصيب ثلاث آخرين بجراح إثر انفجار لغم أرضي في إحدى قرى ولاية جنوب كردفان.

أطفال في جبال النوبة يحتمون بالكهوف من قصف الطيران الحكومي

وأفاد القائد المناوب المتحدث باسم الحركة جابر كمندان كومي في بيان تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء إن الحادث وقع في العشرين من مارس الجاري بقرية (حجر باكو) بمقاطعة هيبان.

واتهم القوات الحكومية المتمركزة في المنطقة بزراعته، وحملها المسؤولية تجاه ما يحدث للشعب السوداني، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن مصرع 8 أطفال في أمدرمان بسبب انفجار قنبلة في منطقة الفتح 3.

وأبد كمندان الدعوات التي تطالب برحيل النظام "قائلا لا بدّ له أن يرحل ليفسح المجال أمام الشعب السوداني، ليقرر مصيره بنفسه ولبناء دولة المواطنة التي يتساوى فيها كل الناس بدون تفرقة ولا تمييز".

وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية – شمال في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق منذ العام 2011.

ولم تفلح جولات تفاوض تجاوزت الـ 15 في التوصل الى تسوية، بينما انقسمت هذه الحركة الى جناحين بزعامة كل من عبد العزيز الحلو ومالك عقار إثر احتدام خلافات تنظيمية ومنهجية في التعامل مع ملف التفاوض.