الشعبية والجبهة العريضة يدعوان لقيام مركز موحد للمعارضة‎

الخرطوم 29 ديسمبر 2016- اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال والجبهة الوطنية العريضة بقيادة على محمود حسنين على قيام مركز موحد للمعارضة لمواجهة النظام الحاكم في السودان.

الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان

وأوضح بيان مشترك صادر عن الامين العام للشعبية ياسر عرمان ورئيس الجبهة الوطنية على محمود حسنين أن المركز الموحد يضم " القوي الشبابية والنسائية و الطلابية ومناضلى حركات التواصل الإجتماعى والقوى السياسية و الفئوية و المهنية والنقابية وأصحاب القضايا الخاصة كالأراضى و السدود وغيرها".

وكان السودان شهد احتجاجات محدودة ضد السياسات التى أقرتها الحكومة السودانية الشهر الماضي لزيادة أسعار الدواء،ولكنها تغيرت إلي عصيان مدني وجد رواجا أعلاميا آنذاك عبر هاشتاق "أعيدوا الدعم للأدوية"، لتتبعها دعوة العصيان المدني أيام "27 و28 و29" نوفمبر الماضي ثم في 19 ديسمبر الحالي.

وقال البيان الذي تلقته "سودان تربيون" الخميس " إتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك مع كافة قوى المعارضة لتحقيق إسقاط النظام".

وأضاف " الحركة الشعبية عند قرار قيادتها بعدم الدخول في أي عملية سياسية مع النظام، واستعدادها الكامل لمعالجة القضية الإنسانية وفقا للقانون الإنسانى الدولي، كما تتعهد بوقف الحرب فور إسقاط النظام وتقديم كل ما من شأنه دعم قوى الإنتفاضة والعصيان والسلام العادل فى كل أنحاء السودان

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وأكد البيان أن نظام الإنقاذ غير قابل للإصلاح أو الحوار معه، مردفاً " وقد دمر كل الفرص التى يمكن أن تؤدي لعملية سياسية متكافئة"، مشدداً أنه لا يمكن الوصول إلى سلام عادل و ديمقراطية ودولة قائمة على المواطنة إلا بإسقاط هذا النظام".

وأشار أن الأداة الرئيسة هى العصيان المدني والإنتفاضة السلمية التى تتكامل مع الأدوات الأخرى المتوفرة لشعبنا ومع نضالات جماهير الهامش و المدن.