(الشعبية) والشيوعي يدعوان لتصعيد العمل الجماهيري السلمي لإسقاط النظام

الخرطوم 7 يناير 2017- اتفق الحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية – شمال على تطوير العمل المشترك بينهما وكافة القوى السياسية لتصعيد النضال السلمي الجماهيري لإسقاط النظام، وتوحيد المعارضة.

وقال بيان مشترك صادر عن الطرفين تلقته "سودان تربيون" السبت انهما أكدا على العمل مع القوى الأخرى " وتوحيد المعارضة بكآفة أقسامها في مركز واحد، مرن قادر على التصدي لمهام العمل اليومي وتصعيد النضال لإسقاط النظام".

كما دعا البيان لتعزيز العلاقات بين قوى المعارضة استنادا على ما تم التوافق عليه من تفاهمات ومواثيق سيما نداء السودان والإجماع الوطني والإنفتاح على القوى الإجتماعية الجديدة.

وشدد الشيوعي والشعبية على تطوير العمل المشترك بينهما وقوى المعارضة لوقف الحرب ومخاطبة القضية الإنسانية وحماية المدنيين.

وأشارا الى أن توازن القوى يتجه لمصلحة الشعب وقواه الحية، وأن النظام فقد كل مقومات بقائه وتوفرت الشروط اللأزمة لإحداث التغيير وإسقاط النظام.

ولفت الببان الصادر عقب اجتماع ضم وفدي الحزب الشيوعي والحركة الشعبية إلى أن المعركة مع النظام تظل طويلة ومعقدة وتحتاج لتراص الصفوف وإصطفاف العمل المعارض والتصدي للمهام اليومية، مضيفاً "وبناء لجان العصيان والمقاومة الشعبية والدفاع عن القضايا المعيشية ورفض ميزانية الحرب والجبايات التي يقوم بها النظام".

ومنذ أن حققت دعوات العصيان المدني في نوفمبر الماضي استجابة لافتة في الخرطوم، نشطت الحركة الشعبية ـ شمال التي تقود تمردا مسلحا في المنطقتين "كردفان والنيل الازرق" منذ 2011م، في الدعوة لتوحيد كيانات المعارضة التي تعصف بينها الخلافات.

وأكد البيان على ضرورة توحد قوى المعارضة في جبهة العمل الخارجي بتقديم خطاب موحد للمجتمع الإقليمي والدولي، وأردف "ومطالبتهما بإتخاذ نهج جديد في التعامل مع القضية السودانية، وقيام حملات مشتركة حول القضايا الإنسانية وحماية المدنيين وفضح إنتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين ودعم نضال شعبنا بالداخل".

وشهد السودان احتجاجات محدودة ضد السياسات التى أقرتها الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي لزيادة أسعار الدواء،وتبعتها دعوات رافضة لزيادة الأسعار وجدت رواجا أعلاميا آنذاك عبر هاشتاق "أعيدوا الدعم للأدوية"، لتتبعها دعوة العصيان المدني أيام "27 و28 و29" نوفمبر الماضي ، ثم في 19 ديسمبر المنصرم.

وسبق أن اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـشمال، والجبهة الوطنية العريضة بقيادة علي محمود حسنين،أواخر ديسمبر الماضي، على قيام مركز موحد للمعارضة لمواجهة النظام الحاكم في السودان.