(الشعبي) : البرلمان يناقش تعديلات دستورية بشأن الحريات قريبا

الخرطوم 11 يناير 2017- كشف حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، عن اتفاقه مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على إيداع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة، منضدة البرلمان لإجازتها،متوقعاً وصولها منضدة البرلمان الاسبوع المقبل.

الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ الإثنين 4 أبريل 2016 (سودان تربيون)

واعتبر الأمين السياسي للحزب، كمال عمر، في لقاء مع الصحفيين، الأربعاء، التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات أمر جوهري للواقع السياسي في السودان.

وقال "كيف نذهب للحزب الشيوعي، والبعثيين لإقناعهم بالإنضمام للحوار بينما التعديلات الجوهرية غير مدرجة"، وزاد " البلد ليست ملكا للاسلاميين وحدهم، بل هي ملك لكل السودانيين"، مشدداً على عدم المجاملة في الحريات وقضايا التحول الديمقراطي.

واحتج المؤتمر الشعبي وهو من أبرز الأحزاب المشاركة في الحوار، على عدم إدراج مخرجات الحوار المتعلقة بالحريات ضمن التعديلات الدستورية التي إجازها البرلمان الأسبوع الفائت ، ورهن مشاركته في حكومة "الوفاق الوطني" التى أفضت إليها مخرجات الحوار بإجازة التعدلات الدستورية المتعلقة بالحريات.

وقال كمال عمر" إن لجنة من الشعبي برئاسته إجتمعت مع نظيرتها من المؤتمر الوطني ، واتفقوا على التعديلات الدستورية المطلوبة دون أي اعتراض من قبلهم".

وأضاف "جلسنا مع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، جلسنا مع رئيسة اللجنة بدرية سليمان ، ولكنها لاتملك قرارا، وتنفذ فقط ما يأتيها جاهزا،وخاطبنا المسؤول الكبير عن الحوار - في اشارة الي الرئيس البشير دون ان يسميه.

مشيراً أن الوطني في تلك الجلسة كان متجاوباً وتلقى الاقتراحات بصدر رحب، واضاف (واتفقنا على التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات كماهي ،ولم يعترض على نقطة منها).

وأوضح أن التعديلات الآن في طريقها إلى القصر الرئاسي، وينتظر أن يصدر الرئيس البشير قرار إيداعها منضدة البرلمان، مضيفاً " الامر متفق عليه مع الوطني وأحزاب الحوار، ورقة الحريات تمثل إرادة المشاركين في الحوار وليس هنالك من مبرر لتعطيلها".

وتابع "لدينا الأن إتصال مع المؤتمر الوطني، أكدوا فيه أن التعديلات في طريقها للبرلمان،و إحتمال وصولها للبرلمان الاسبوع المقبل".

إلى ذلك تعقد الهيئة القيادية للمؤتمر الشعبي، الخميس، إجتماعاً مهماً لحسم أمر مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.

ووصف كمال عمر"الإجتماع بالمفصلي"، موضحاً فيه يتم حسم أمر المشاركة في السلطة من عدمه، لافتاً إلى خيارات عدة لحسمها بواسطة الهيئة القيادية"، موضحاً أن هنالك عدة خيارات للحزب سيتم حسمها بواسطة الهيئة القيادية الخميس.

ولخص الخيارات في المشاركة في السلطة على كافة المستويات، أو على مستوى الأجهزة التشريعية،أو رفض المشاركة كلياً، مشددا على أن كل القرارات التي تخرج من إجتماع الهيئة القيادية تعتبر موقف حزب المؤتمر الشعبي.

وكانت تيارات شبابية وطلابية بالمؤتمر الشعبي برزت في الآونة الأخيرة رافضة لسياسات الحزب ومواقفه من قضايا الحوار الوطني، والتعديلات الدستورية، والمشاركة في السلطة.

ودفعت الاسابيع الماضية مجموعة باسم (ناشطي المؤتمر الشعبي) بمذكرة للأمانة العامة وقع عليها 108 من كوادر الحزب، تطالب بعدم الاستجابة لأية محاصصات سياسية أو مشاركة في الحكم دون الاطمئنان إلى جدية الحكومة في تنفيذ التعهدات الخاصة بالحريات والحكم الرشيد.

وكشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، عن مناقشة الأمانة العامة للشعبي قبل أيام أمر المشاركة في السلطة، حيث توصلت إلى توصية سيتم طرحها في إجتماع الهيئة القيادية الخميس، واضاف "من حق الهيئة القيادية أن تقبلها او ترفضها"، لكنه رفض الإفصاح عن هذه التوصية.

وقال عمر" إن الأمانة العامة أخضعت قضية المشاركة في السلطة إلى تداول كثيف"، مردفاً "ما أظن هنالك حزب من أحزاب الحوار أخضع أمر المشاركة في السلطة كما فعل الشعبي".

وأبان أن رؤية الحزب هي إجراء تعديلات دستورية المتعلقة بالحريات، وتقليص صلاحيات جهاز الأمن، واستقلال الأجهزة العدلية،وزاد "الحزب يرى أن التعديلات الدستورية تدخل في مشروع الدستور الحالي، لذلك الحزب يقدم المباديء على المشاركة".

ورفض كمال عمر إتهام الحزب بالسعي للمشاركة من أجل المحاصصة، باعتبار أن حزبه ترك الجمل بما حمل أيام المفاصلة من أجل مبادئ أساسية، ودفع ثمن ذلك اعتقالات لقياداته وحل للحزب.

وأوضح أن الشعبي هو الحزب الأعلى صوتاً من بين احزاب الحوار سعياً للإصلاحات وفي مقدمتها الحريات، وتابع "سنظل الحزب المحوري لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار".

واستبعد كمال عمر وقوع انشقاق او مفاصلة جديدة في صفوف المؤتمر الشعبي، نتيجة تململ كثر من عضوية الحزب بسبب المشاركة في السلطة، قائلاً" إن الحزب تأسس على مفاصلة فكرية ويدير أمره بالشورى وكل القيادات تمارس حقها في التعبير من خلال أجهزة الحزب"