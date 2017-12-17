 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 17 كانون الأول (ديسمبر) 2017

(الشعبي) بالشمالية يتبرأ من وثيقة تلمح لتأييد إعادة ترشيح البشير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 ديسمبر 2017 ـ تبرأ حزب المؤتمر الشعبي بالولاية الشمالية، الأحد، من وثيقة لقوى سياسية تلمح إلى تأييد إعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير لدورة رئاسية ثالثة في انتخابات 2020.

JPEG - 23.5 كيلوبايت
وثيقة من أحزاب الحوار بالشمالية تشير إلى اعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020

ووصل البشير إلى سدة الحكم عبر إنقلاب عسكري في يونيو 1989، وفاز في انتخابات 2010 و2015 بأغلبية مريحة لعدم وجود منافسين حقيقيين.

وبدأ البشير صباح الأحد زيارة لدنقلا عاصمة الولاية الشمالية مفتتحا عددا من مشروعات الخدمات والتنمية، وأوردت وكالة السودان للأنباء أن "الجماهير المحتشدة لاستقبال الرئيس بمحلية دنقلا أعلن دعمها وترشيحها للبشير لفترة رئاسية جديدة 2020".

وقال حزب المؤتمر الشعبي بولاية الشمالية في بيان تلقته "سودان تربيون" أن بعض أحزاب الحوار الوطني عقدت اجتماعا وتوافقت على صيغة لوثيقة تعاهد تقدم للرئيس.

وأضاف "تم عرض صيغة الوثيقة علينا فرفضناها نحن في المؤتمر الشعبي لأنها تحتوي على عبارات تشير ولو بصورة غير مباشرة لتأييد إعادة ترشيح البشير لدورة انتخابية في المستقبل".

وتابع الحزب قائلا "عليه أن المؤتمر الشعبي ليس طرفا في طرح وصياغة وثيقة (العهد والميثاق) بصورتها الحالية ولن يشارك في تقديم هذه الوثيقة".

وجاء في وثيقة بعنوان "عهد وميثاق" موجهة إلى الرئيس البشير: "نجدد عهدنا معكم ومسيرة بلادنا تمضي بثبات في تحقيق غاياتها تحت قيادتكم الرشيدة حاضرا ومستقبلا".

وزيلت الوثيقة بعبارة: "عن مواطني الولاية"، وأوردت اسماء الأحزاب الموقعة وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي.

وشملت الأحزاب الموقعة أيضا: الاتحادي الديمقراطي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الوطني، الأمة، الديمقراطي الليبرالي، جماعة أنصار السنة المحمدية، حركة الإرادة الحرة، حزب الصداقة الشعبية العالمية، حركة اللجان الثورية، الاتحاد الاشتراكي السوداني المايوي.

وأطلقت عدة جهات، أخيرا، دعوات لإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، عبر تعديل الدستور.

واضطرت قيادات في الاتحادي الديمقراطي الأصل الأسبوع الماضي لنفي أن يكون زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني قد دعا لإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020، واعتبرت ما نسب إليه على لسان مصادر في صحف الخرطوم مجرد "حديث مدسوس".

ومن بين تلك الجهات الطرق الصوفية التي أعلنت يوم 9 نوفمبر الماضي في لقائها الرئيس ببيت الضيافة، اعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.

لكن "سودان تربيون" تحصلت على تسريب لمسودة بيان باسم "شاهد عيان لمسرحية اجتماع السيد الرئيس مع الصوفية"، تبرأت فيه الطرق الصوفية من تبنيها ترشيح البشير في الانتخابات، واعتبرتها "مسرحية" لم يكن الرئيس طرفا فيها.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)

الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.