(الشعبي): زيارة الرئيس المصري للخرطوم غامضة والسعودية إرهابية

الخرطوم 4 نوفمبر 2018 ـ قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي في السودان إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم يكتنفها الغموض، قبل أن يتهم السعودية بممارسة الإرهاب إثر اعترافها بالتورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج

وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج لدى مخاطبته لمجلس شورى الحزب برفاعة في شرق الجزيرة ـ أواسط السودان ـ، مساء السبت إن "زيارة السيسي للسودان يكتنفها كثير من الغموض وما رشح عنها ليس فيه حقائق واضحة".

ويعادي المؤتمر الشعبي بشكل معلن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على حكم الاخوان المسلمين والاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وأشار أمين الشعبي الى أن اللقاء بين الرئيس البشير ونظيره المصري تطرق لموضوع حلايب ودعا البلدين للجوء الى التحكيم.

وبشأن الاتفاقيات التجارية لدخول المنتجات الزراعية المصرية للسودان وفك الحظر عنها قال الحاج "للعلم هذه المواد فيها كثير من الكلام"، وزاد "إذا ظهر لنا أن هذه المواد مسرطنة سنعلن موقفنا بشأنها ونقف ضدها".

يشار إلى أن العلاقات بين السودان ومصر تشهد تطورا لافتا بعد زيارتين للسيسي إلى الخرطوم في يوليو وأكتوبر فضلا عن زيارة مرتقبة للبشير، يوم الثلاثاء ، وتبادل الطرفان التضييق على معارضي كلا البلدين.

إلى ذلك انتقد الأمين العام للمؤتمر الشعبي قيام السعودية بتدبير قتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.

وأشار الى اعترافات المدعي العام السعودي بالجريمة البشعة، قائلا إنه "شئ مؤسف ومحزن ولا يشبه الأسلام ولا المسلمين. لا يمكن السكوت على هذه المسألة ولا بد من محاكمة الجناة".

وأعاب الحاج على الحكومة السودانية صمتها عن قتل خاشقجي، موضحا أن حزبه لن يسكت "من منطلق اننا إخوان مسلمين".

ودعا السودان كل من السعودية وتركيا في 15 أكتوبر لمعالجة أزمة اختفاء خاشقجي في بعديها القانوني والدبلوماسي"، لكنه لم يبدِ موقفا بعد اعتراف الرياض بالتورط في القضية.

وصوب الحاج انتقادات لحديث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بوصفه للإخوان المسلمين بالإرهابين. وأضاف أن "كلام الجبير مرفوض.. من هو الإرهابي الحقيقي".

ويتمتع حزب المؤتمر الشعبي بعلاقات دافئة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقال بصحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة إن الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي جاء من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية.

وأصرت الحكومة السعودية في البداية على أن خاشقجي غادر القنصلية ثم قالت بعد ذلك إنه توفي في عملية لم يخطط لها خرجت عن مسارها. وفي الأسبوع الماضي قال النائب العام السعودي سعود المعجب إن القتل تم بنية مسبقة.