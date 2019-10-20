(الشعبي) يؤكد مقاطعة موكب 21 أكتوبر ويهاجم الحكومة الانتقالية

الخرطوم 20 أكتوبر 2019- جدد حزب المؤتمر الشعبي في السودان الأحد تأكيده عدم المشاركة في موكب 21 أكتوبر المزمع الاثنين للاحتفاء بالذكرى 55 لثورة 1964، ووجه انتقادات لاذعة للحكومة الانتقالية قائلا إنها تدار بواسطة "قلة" لا تتمتع بالخبرة والحنكة السياسية، ما سيؤدي الى خلق استقطاب حاد خلال الفترة المقبلة.

الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ادريس سليمان ..(صورة لسودان تربيون)

وتترقب الأنظار الاثنين موكب 21 أكتوبر الذي أبرز حالة من الانقسام الحاد وسط القوى السياسية السودانية بين مؤيد ورافض لتنظيمه.

وبينما حشدت تيارات إسلامية منصات التواصل الاجتماعي للتبشير بأهمية النزول الى الشارع والاحتجاج على الحكومة الانتقالية، حذر حزب الأمة القومي من الخروج ومنح الفرصة لمن اسماهم "دعاة الفوضى"، في وقت أعلن كل من الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين تنظيم برامج احتفالية بذكرى أكتوبر.

واتهم الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ادريس سليمان جهات بتعمد نشر أخبار كاذبة حول مشاركة حزبه في الموكب، ومن ثم الترتيب لاستلام السلطة بالتعاون مع جهات عسكرية.

وقال في مؤتمر صحفي الأحد "هناك بيانات كاذبة تقول إن الشعبي سيخرج للمشاركة في عمل هو لا يؤمن ولا يعترف به أصلا، مرارا وتكرارا قلنا أننا ضد الحكم العسكري وضد تدخلهم في السياسة وضد الانقلابات العسكرية".

وتابع "لم نطالب أصلا في أي يوم بأن يستلم العسكر السلطة، كنا على الدوام ندعو لحكم مدني، ومن استقووا بالقوات العسكرية والأمنية لم يكونوا من المؤتمر الشعبي".

وأردف " هناك جهات مرتبطة بمال السحت ومال الحرام وباستخبارات أجنبية نحن نعرفها وتحرض على المؤتمر الشعبي".

وهاجم المسؤول السياسي بالمؤتمر الشعبي الحكومة الانتقالية قائلا إنها تفتقر الى المنهج والبرنامج ما أدى لأن تصدر عنها قرارات "كارثية"، لا مخرج منها الا بالتهيئة لانتخابات "في أعجل فرصة".

ولفت الى أن الحكومة الحالية عليها العمل لفترة محددة تنتهي بإجراء الانتخابات بدلا عن إرساء ديكتاتورية جديدة.

وأشار الى أن السلطة بدلا عن تعمل على معالجة الواقع الاقتصادي المأزوم أضافت المزيد من التعقيدات بعد إعلان وزارة الصحة عن تفشي حمى الوادي المتصدع.

وأردف " بجرة قلم وبتصرف غير مدروس وتحت لافتة الشفافية أخرج كل صادر الثروة الحيوانية من السوق وخسرت البلاد بليون دولار وهي كارثة للاقتصاد الوطني ومعالجته تحتاج حوالي العام".

وتحدث ادريس عن منهج المحاصاصات في التعيينات الحكومية بما يعكس مرحلة جديدة من "التمكين".

وقال " كل التعيينات مضروبة .. يتم تعيين متطرفين ضد عقيدة الأمة وضد الإسلام نفسه".

وأشار الى أن آفة الثورات في كل انحاء الدنيا هي الاختطاف والتطرف، وأضاف "لاختطاف يتم الآن عبر منشقين عن الحزب الشيوعي وجمهوريين وبعثيين وناصريين".

ونبه الى ان هذه المجموعة أتت بها ظروف محددة الى السلطة وينبغي عليهم إدارة الفترة بأقل قدر من الاستقطاب والبعد عن الصراع.

واستدرك قائلا " لكن ما يفعلوه الآن سيؤدي الى استقطاب حاد وسيؤثر على كل المشهد السياسي ونعود لذات الأجواء التي خلفها النظام المعزول".