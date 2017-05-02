(الشعبي) يسلم رئيس الوزراء قائمة مشاركيه في الحكومة

الخرطوم 2 مايو 2017 ـ سلم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، الثلاثاء، قائمة بأسماء منسوبي الحزب للمشاركة في حكومة "الوفاق الوطني" المنتظر إعلانها قريبا.

علي الحاج يسلم رئيس الوزراء أسماء مشاركي الشعبي في حكومة الوفاق الوطني

والتقى زعيم الشعبي، رئيس الوزراء السوداني، الفريق أول بكري حسن صالح، وبحثا التطورات السياسية التي يشهدها السودان والأوضاع الراهنة قبل أن يتسلم الفريق بكري من علي الحاج قائمة مرشحي الشعبي المشاركين في الحكومة المقبلة.

ويعد الشعبي آخر الأحزاب التي تسلم اسماء مرشحيها المشاركين في حكومة ما بعد الحوار، حيث أرجأ الشعبي تسليم قائمته بسبب ربط المشاركة بإجازة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات.

ومع أن قيادات في الحزب أبدت امتعاضها من تلك التعديلات باعتبارها لم تكن وفق المأمول وتراخت في بسط الحريات وتقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات إلا أن المؤتمر الشعبي مضى في قرار المشاركة في الحكومة الجديدة.

وأجاز البرلمان الأيام الماضية ملحق التعديلات الدستورية، التي أبقت على صلاحيات جهاز الأمن، كقوة نظامية بدون تقليص، بجانب منح الجهاز صلاحية "انتهاك الخصوصية في حالات التفتيش والإجراءات الصادرة من القضاء والنيابة العامة والسلطات الأمنية فيما يمس الأمن القومي".

وشملت قائمة المؤتمر الشعبي التي تسلمها رئيس الوزراء، على اسماء الوزراء الاتحاديين وأعضاء البرلمان ومجلس الولايات، فيما لم تشمل مرشحي الحزب للمشاركة على مستوى الولايات.

ونقلت صحيفة "التيار" الصادرة في الخرطوم، الثلاثاء، أن الشعبي سيحصل على وزارتي الصناعة والتعاون الدولي، بجانب منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات، بينما يتولى ابراهيم السنوسي، منصب مساعد رئيس الجمهورية خارج حصة الحزب.

وأوضحت الصحيفة أن الشعبي سيسند الحقائب الوزارية الممنوحة له لأكاديميين متخصصين، وليس من الوجوه السياسية المعروفة بالحزب.

وقال علي الحاج، في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء، إن قوائم الحزب باسم المشاركين في حكومات الولايات أرجأت لوقت لاحق، وزاد "الولايات وترشيحاتها هي مسألة أخرى لا بد من اشراك الولايات فيها وسنعمل مع الولايات في ذلك، وعن قريب ستكون هنالك قوائم أخرى تعبر عن الولايات".

وأشار الى أن الولايات لها استقلاليتها وذاتيتها ولا بد لها أن تشارك بفعالية في ترشيح من يمثلونها في الحكومة.

وأكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن مشاركة الحزب رمزية وتتبعها مسؤوليات كبيرة وفقاً لما جاء في مخرجات الحوار من قضايا المعيشة والصحة والتعليم، مضيفاً "لا بد لنا من السعي لاستحداث وسائل شعبية وجماهيرية فاعلة لأن كل ولاية لها مشاكلها".