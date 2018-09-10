(الشعبي) يطالب بتقليص مزيد من الحقائب واجراء مشاورات قبل تسمية الوزارة الجديدة

الخرطوم 10 سبتمبر 2018-قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي على الحاج محمد إن التقليص الذي طال حكومة الوفاق الوطني الى 21 وزيرا ليس كافيا، واقترح مزيد من الإجراءات لتقليل عدد الدستوريين، واستبعد إقدام حزبه على الانسحاب من الحكومة " وإن لم يحصل على حقيبة وزارية".

الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج

وعلمت (سودان تربيون) إن المؤتمر الشعبي اقترح على الحكومة قبل عدة أشهر مراجعة المناصب وخفض الوزراء الى 16 فقط.

وطالب على الحاج الرئيس البشير بتقليص المجلس الوطني الذي يضم 570 نائباً إلى النصف، وكذلك تقليص النواب في البرلمانات الولائية، لتخفيض الصرف.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بمقر حزبه في الخرطوم، إن قرارات الرئيس عمر البشير بحل حكومة الوفاق تمثل خطوة تصحيحية تلقى مباركة وتأييد منهم برغم أنها تمت دون اخضاعها للمشورة مع القوى الحليفة في الحكومة.

وحث رئيس الوزراء المعين حديثا معتز موسى على عدم التعجل في تسمية وزراء الحكومة الجديدة وإجراء مشاورات مطولة قبل إعلانها.

وأضاف" الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد تستدعي تشاور جميع القوى السياسية لاختيار الأصلح لتسيير عمل الدولة".

أوضح الحاج أن حزبه أعد "مصفوفة" تحمل رؤية اقتصادية متكاملة عمل سيتم تسليمها لمجلس الوزراء الجديد بعد مناقشتها في آلية الحوار مع القوى المشاركة.

واستبعد الأمين العام انسحاب حزبه من الحكومة وقال "نحن جئنا للحوار من أجل إنهاء القضايا الخلافية وتصحيح مسار البلاد بكافة مناحيها وانهاء الحرب".

وأردف " من غير الأخلاقي الآن الانسحاب من الحكومة نحن شاركنها فيها عقب حوار وطني وسنبقى حتى وإن لم ننل منصب وزاري في التشكيل الجديد".