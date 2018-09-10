 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 10 أيلول (سبتمبر) 2018

(الشعبي) يطالب بتقليص مزيد من الحقائب واجراء مشاورات قبل تسمية الوزارة الجديدة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 سبتمبر 2018-قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي على الحاج محمد إن التقليص الذي طال حكومة الوفاق الوطني الى 21 وزيرا ليس كافيا، واقترح مزيد من الإجراءات لتقليل عدد الدستوريين، واستبعد إقدام حزبه على الانسحاب من الحكومة " وإن لم يحصل على حقيبة وزارية".

JPEG - 14 كيلوبايت
الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج

وعلمت (سودان تربيون) إن المؤتمر الشعبي اقترح على الحكومة قبل عدة أشهر مراجعة المناصب وخفض الوزراء الى 16 فقط.

وطالب على الحاج الرئيس البشير بتقليص المجلس الوطني الذي يضم 570 نائباً إلى النصف، وكذلك تقليص النواب في البرلمانات الولائية، لتخفيض الصرف.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بمقر حزبه في الخرطوم، إن قرارات الرئيس عمر البشير بحل حكومة الوفاق تمثل خطوة تصحيحية تلقى مباركة وتأييد منهم برغم أنها تمت دون اخضاعها للمشورة مع القوى الحليفة في الحكومة.

وحث رئيس الوزراء المعين حديثا معتز موسى على عدم التعجل في تسمية وزراء الحكومة الجديدة وإجراء مشاورات مطولة قبل إعلانها.

وأضاف" الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد تستدعي تشاور جميع القوى السياسية لاختيار الأصلح لتسيير عمل الدولة".

أوضح الحاج أن حزبه أعد "مصفوفة" تحمل رؤية اقتصادية متكاملة عمل سيتم تسليمها لمجلس الوزراء الجديد بعد مناقشتها في آلية الحوار مع القوى المشاركة.

واستبعد الأمين العام انسحاب حزبه من الحكومة وقال "نحن جئنا للحوار من أجل إنهاء القضايا الخلافية وتصحيح مسار البلاد بكافة مناحيها وانهاء الحرب".

وأردف " من غير الأخلاقي الآن الانسحاب من الحكومة نحن شاركنها فيها عقب حوار وطني وسنبقى حتى وإن لم ننل منصب وزاري في التشكيل الجديد".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سؤال الشباب ..( ٦ ) 2018-09-10 17:30:25 كتب : محمد عتيق رأينا في الحلقات السابقة كيف ان وجود الاحزاب ونشاطها قديم في السودان ، وبظهور اليسار (بزعيمه الشيوعي ودوره التاريخي) انتعشت الحركة النقابية والاتحادات الفئوية ، ومع ذلك ، ظلت تجربة الاحزاب والتنظيمات (...)

أيهما نسقط الإمبريالية أم نظام الانقاذ 2018-09-10 07:58:00 ياسر عرمان حديثي هذا حديث عابر ولا يمثل ما أريد أن اكتبه عن هذه القضية بعمقها واتساعها، والاحاديث العابرة لا تتيح فسحة الوقت والفكرة المناسبة للسياحة في عوالم أحبائنا الشيوعيين، فيمضي الزمان وتنقضي أحداثه وهوى الشيوعيين (...)

حول تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 2018-09-09 17:35:46 كتب : عمر الدقير نشرت صحيفة الميدان، بتاريخ الأحد 2 سبتمبر 2018م، تلخيصاً لتقريرٍ صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، لا يملك المرء أمامه إلا أن يُقَلِّب كفيه حسرةً على مآل الحال في صَفِّ رفاق الخندق الواحد .. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)

بيان مهم - بمناسبة اليوم العالمى للشباب - (12 أغسطس/ آب) 2018-08-12 16:28:41 الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – SPLM-N الشباب يقودون التغيير .. " كان حتماً أن نثور .. مثلما يمضى القطار .. فى دروب الأرض مُفتعلاً الغبار .. " شباب وطلاب السودان الشُرفاء : لقد ظل السودان يُعاني من أزمات عميقة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.