(الشعبي) يطرح على الرئاسة والأحزاب مبادرة لوقف الحرب

الخرطوم 13 يوليو 2017- أعلن حزب المؤتمر الشعبي، المشارك في الحكومة،اعتزامه تقديم مبادرة للرئاسة السودانية تهدف لإيقاف الحرب، كما يقوم بطرحها للقوى السياسية للتفاكر حولها

الأمين عبد الرازرق - وسط، ونائبه يوسف لبس - شمال، خلال المنبر الإعلامي للمؤتمر الشعبي..الخميس 13 يوليو 207

وأكد المسؤول السياسي للحزب الأمين عبد الرازق في منبر اعلامي الخميس، أن علاقة الشعبي مع الأحزاب السياسية ستكون واضحة ومنفتحة على الساحة السياسية لخلق وفاق لكل أهل السودان.

وقال إن أولويات حكومة الوفاق الوطني، هي ايقاف الحرب وتحقيق السلام، واصلاح معاش الناس لانها مرتبطة بتنفيذ مخرجات الحوار وتنفيذ الحريات الكاملة.

وأضاف "سنقوم بتتقديم مبادرة لايقاف الحرب لرئاسة الجمهورية، كما نطرحها للقوى السياسية ".

وعن الدستور المقبل قال اأامين السياسي إن البرلمان المنتخب من الشعب بانتخابات حرة ونزيهة هو الذى يجيز الدستور.

وكان الرئيس عمر البشير، أشار قبل يومين في مخاطبة لنواب البرلمان، إن الدستور المقبل يمكن إجازته من البرلمان الحالي حال اتفقت احزاب حكومة الوفاق على ذلك.

والمعروف أن أكثر من 60 نائبا جرى تعيينهم بواسطة الرئيس السوداني في البرلمان انفاذا لمخرجات الحوار الوطني.

وطالب عبد الرازق في سياق آخر باطلاق سراح الناشط الحقوقي دكتور مضوي ابراهيم، المعتقل لأكثر من ستة شهور، كما ابدى رفضه لاعتقال الصحفيين.

وحول قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتأجيل النظر في أمر العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ثلاثة شهور، أعلن عبد الرازق رفضهم للقرار، داعياً الادارة الاميركية لرفعها فوراً.

وأوضح عبد الرازق أن العقوبات اثرت بشكل كبير على حياة الناس وقطاع الصناعة والزراعة والنقل الجوي والتحوبلات المصرفية، مطالباً برفعها لتخفيف معاناة الشعب.