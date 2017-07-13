 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 13 تموز (يوليو) 2017

(الشعبي) يطرح على الرئاسة والأحزاب مبادرة لوقف الحرب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 يوليو 2017- أعلن حزب المؤتمر الشعبي، المشارك في الحكومة،اعتزامه تقديم مبادرة للرئاسة السودانية تهدف لإيقاف الحرب، كما يقوم بطرحها للقوى السياسية للتفاكر حولها

JPEG - 33.1 كيلوبايت
الأمين عبد الرازرق - وسط، ونائبه يوسف لبس - شمال، خلال المنبر الإعلامي للمؤتمر الشعبي..الخميس 13 يوليو 207

وأكد المسؤول السياسي للحزب الأمين عبد الرازق في منبر اعلامي الخميس، أن علاقة الشعبي مع الأحزاب السياسية ستكون واضحة ومنفتحة على الساحة السياسية لخلق وفاق لكل أهل السودان.

وقال إن أولويات حكومة الوفاق الوطني، هي ايقاف الحرب وتحقيق السلام، واصلاح معاش الناس لانها مرتبطة بتنفيذ مخرجات الحوار وتنفيذ الحريات الكاملة.

وأضاف "سنقوم بتتقديم مبادرة لايقاف الحرب لرئاسة الجمهورية، كما نطرحها للقوى السياسية ".
وعن الدستور المقبل قال اأامين السياسي إن البرلمان المنتخب من الشعب بانتخابات حرة ونزيهة هو الذى يجيز الدستور.

وكان الرئيس عمر البشير، أشار قبل يومين في مخاطبة لنواب البرلمان، إن الدستور المقبل يمكن إجازته من البرلمان الحالي حال اتفقت احزاب حكومة الوفاق على ذلك.

والمعروف أن أكثر من 60 نائبا جرى تعيينهم بواسطة الرئيس السوداني في البرلمان انفاذا لمخرجات الحوار الوطني.

وطالب عبد الرازق في سياق آخر باطلاق سراح الناشط الحقوقي دكتور مضوي ابراهيم، المعتقل لأكثر من ستة شهور، كما ابدى رفضه لاعتقال الصحفيين.

وحول قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتأجيل النظر في أمر العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ثلاثة شهور، أعلن عبد الرازق رفضهم للقرار، داعياً الادارة الاميركية لرفعها فوراً.

وأوضح عبد الرازق أن العقوبات اثرت بشكل كبير على حياة الناس وقطاع الصناعة والزراعة والنقل الجوي والتحوبلات المصرفية، مطالباً برفعها لتخفيف معاناة الشعب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الفهلوي المُتزلِّف 2017-07-13 12:18:02 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com تكرَّر علىَّ طيلة الأسابيع الماضية تساؤلٌ واحد من كثير من الأصدقاء : ماهى أسباب الصعود السريع لمدير مكتب الرئيس السابق "طه الحسين" لأعلى هرم السلطة حتى أضحى أكثر الرجال نفوذاَ داخل (...)

الزارعنا غير الله اليجي يعاقبنا! 2017-07-13 01:47:56 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل (1) أرجأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين الصادرين في الخامس من نوفمبر 1997 والسابع عشر من اكتوبر 2006، لمدة ثلاثة أشهر اخرى. (...)

مهام طاهوية ووزير العدل ومعتصم جعفر 2017-07-06 16:42:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com الشجاعة الحقة في أن تكون الرجل الوحيد الذي يعرف أنه خائف! ايرل ويلسون تسعودوا تسعدوا! (1) بحسب مراسل صحيفة (الانتباهة) المكلف بتغطية مؤتمر القمة الافريقي، والموجود حاليا (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.