 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 24 كانون الثاني (يناير) 2017

(الشعبي) يعلن ترحيبه بعودة المهدي الخميس

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 يناير 2017- أعرب حزب المؤتمر الشعبي عن ترحيبه بعودة رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي للبلاد المقررة الخميس القادم.

JPEG - 20.3 كيلوبايت
آدم الطاهر حمدون

و أعلن حزب الامة الإثنين عن تحديد ساحة مسجد الهجرة بأم درمان مكانا لحفل استقبال زعيمه العائد إلى البلاد يوم الخميس بعد غياب أكثر من عامين.

وقال مسؤول المؤتمر الشعبي في العاصمة الخرطوم آدم الطاهر حمدون، في تعميم صحفي تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء " إن عودة المهدي تعد إضافة حقيقة في ظل المناخ السائد الآن،والحزب يدافع عن الحريات ويسعى لمعاش الناس".

وأوضح أن الوطن يحتاج للتضامن حتي يتعافي ويتجاوز الجميع المرارات والجراحات مضيفا " الوطن يسع الجميع والمهدي يحل أهلا والدار داره".

كما رحب مساعد الرئيس السوداني نائبه في الحزب ابراهيم محمود في وقت سابق، بعودة المهدي ومشاركته في العملية السياسية بالبلاد ،وقال "إنه ما زال مرحباً بعودة الممانعين للمساهمة في استقرار ونهضة البلاد ".

وأكد رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة محمد المهدي حسن لـ"سودان تربيون" الإثنين ؛ حصولهم على تصديق من السلطات لإقامة المناسبة وتأمين موكب المهدي من مطار الخرطوم حتى مكان الإستقبال.

وأوضح أن طائرة المهدي ستحط في مطار الخرطوم عند الساعة الثالثة والنصف من نهار الخميس؛ مشيرا إلى أن الموكب يبدأ من المطار مرورا بشارع أفريقيا ويعبر كبري المك نمر ثم كبري شمبات؛ وشارع الزعيم الأزهري بأم درمان وصولا لساحة مسجد الهجرة بود نوباوي.

وغادر المهدي السودان إلى فرنسا قبل أكثر من عامين بعد اعتقال دام شهرا في سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع، قبل أن يعود ويستقر بالقاهرة بعد توقيع إعلان باريس مع الحركات المسلحة في أغسطس 2014.

وكان زعيم حزب الأمة أرجأ عودته من 19 ديسمبر الماضي "ذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان" إلى 26 يناير "ذكرى تحرير الخرطوم"، تحاشيا لإفساد دعوات للعصيان المدني تزامنت مع موعد عودته الأول.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

امريكا دنا وفاقها (3) 2017-01-22 05:44:42 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في حوار مع صحيفة (اليوم التالي)، الاسبوع الماضي، جاء على لسان وزير الخارجية السابق الاستاذ على كرتي عبارة لافتة للنظر. قال هذا الحبيب يصف ردود افعال بعض الجهات (...)

أمريكا دنا وفاقها(2-3) 2017-01-19 14:43:50 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) مضت واشنطن قدما في خطتها باتجاه إصحاح العلاقات مع حكومة الخرطوم دون ان تأبه بضجيج العصيان المدني الذي تكالبت عليه وتعلقت بأهدابه تنظيمات المعارضة عند نهايات العام (...)

الكفاح المسلح والنضال المدني: هل يلتقيان؟ 2017-01-19 14:37:05 بقلم: د. الواثق كمير kameir@yahoo.com 1. أصدرت الحركة الشعبية-شمال بيانا، فى 17 يناير، عرضت فيه موقفها الرافض للمبادرة الأمريكية (التي اطلعت عليها كاملة) لنقل وتوزيع الإغاثة، والمطالبة بتضمين ستة شروط أخرى، بحسب خطاب (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.