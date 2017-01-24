(الشعبي) يعلن ترحيبه بعودة المهدي الخميس

الخرطوم 24 يناير 2017- أعرب حزب المؤتمر الشعبي عن ترحيبه بعودة رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي للبلاد المقررة الخميس القادم.

آدم الطاهر حمدون

و أعلن حزب الامة الإثنين عن تحديد ساحة مسجد الهجرة بأم درمان مكانا لحفل استقبال زعيمه العائد إلى البلاد يوم الخميس بعد غياب أكثر من عامين.

وقال مسؤول المؤتمر الشعبي في العاصمة الخرطوم آدم الطاهر حمدون، في تعميم صحفي تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء " إن عودة المهدي تعد إضافة حقيقة في ظل المناخ السائد الآن،والحزب يدافع عن الحريات ويسعى لمعاش الناس".

وأوضح أن الوطن يحتاج للتضامن حتي يتعافي ويتجاوز الجميع المرارات والجراحات مضيفا " الوطن يسع الجميع والمهدي يحل أهلا والدار داره".

كما رحب مساعد الرئيس السوداني نائبه في الحزب ابراهيم محمود في وقت سابق، بعودة المهدي ومشاركته في العملية السياسية بالبلاد ،وقال "إنه ما زال مرحباً بعودة الممانعين للمساهمة في استقرار ونهضة البلاد ".

وأكد رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة محمد المهدي حسن لـ"سودان تربيون" الإثنين ؛ حصولهم على تصديق من السلطات لإقامة المناسبة وتأمين موكب المهدي من مطار الخرطوم حتى مكان الإستقبال.

وأوضح أن طائرة المهدي ستحط في مطار الخرطوم عند الساعة الثالثة والنصف من نهار الخميس؛ مشيرا إلى أن الموكب يبدأ من المطار مرورا بشارع أفريقيا ويعبر كبري المك نمر ثم كبري شمبات؛ وشارع الزعيم الأزهري بأم درمان وصولا لساحة مسجد الهجرة بود نوباوي.

وغادر المهدي السودان إلى فرنسا قبل أكثر من عامين بعد اعتقال دام شهرا في سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع، قبل أن يعود ويستقر بالقاهرة بعد توقيع إعلان باريس مع الحركات المسلحة في أغسطس 2014.

وكان زعيم حزب الأمة أرجأ عودته من 19 ديسمبر الماضي "ذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان" إلى 26 يناير "ذكرى تحرير الخرطوم"، تحاشيا لإفساد دعوات للعصيان المدني تزامنت مع موعد عودته الأول.