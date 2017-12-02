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(الشعبي) يقاطع ورشة لتنسيقية الحوار حول الانتخابات

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الخرطوم 2 ديسمبر 2017- أعلن حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، مقاطعته لورشة عمل حول الانتخابات رفضاً لما وصفه بـ " عدم الجدية" في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

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الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق

وتنظم الهيئة التنسيقية العليا لمتابعة انفاذ مخرجات الحوار الوطني، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ورشة عمل بعنوان (الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية في السودان) بقاعة الصداقة بالخرطوم في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية في السودان.

وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت، حرص جزبه على سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة تكوين المفوضيات المختلفة وقوانينها بالتوافق السياسي وعدم التباطؤ الذي كان سمة الفترة الماضية.

وأضاف "نسبه لتأجيل ورشة الانتخابات والأحزاب أكثر من مرة والتي كان يجب أن تنعقد في أول سبتمبر الماضي، قررت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي عدم المشاركة في الورشة رفضاً لمنهج عدم الجدية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني".

ودعا لأهمية الجلوس بسرعة في اللجنة التنسقية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتوافق السياسي بين مكونات حكومة الوفاق الوطني والمشاركين في الحوار الوطني، لإنفاذ ما تبقي من مخرجات الحوار الوطني حسب مصفوفه محددة المواقيت.

وزاد "حتى لا يتسرب الوقت من بين ايدينا ونفاجأ بنهاية الفترة الانتقالية في ٢٠٢٠م ولم نفعل شيئاً ذا بال ".

وتنعقد الورشة بحضور الرئيس عمر البشير، بصفته رئيس الهيئة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار، بمشاركة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

وتبحث محورين هما "الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية" وتطرح في كل محور اوراق علمية، حيث تقدم في محور الانتخابات، ورقة حول "تجربة مفوضية الانتخابات"، بجانب أخرى بعنوان "الرؤية المستقبلية لانتخابات ابريل 2020".

وفي محور مستقبل الممارسة السياسية، يقدم وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة، ورقة حول تجربة مجلس شؤون الاحزاب السياسية، فيما يقدم رئيس تحالف قوى المستقبل، غازي صلاح الدين، ورقة حول "آفاق الممارسة السياسية في السودان".



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