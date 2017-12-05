(الشعبي) يلغي ندوة بعد تعذر حصوله على تصديق أمني

الخرطوم 5 ديسمبر 2017 - ألغي حزب المؤتمر الشعبي، المشارك في الحكومة، الثلاثاء ندوة بجامعة الخرطوم عقب تعذر حصوله على موافقة الجهات الأمنية بولاية الخرطوم.
ووجهت أمانة الزراعة والحيوان بالمؤتمر الشعبي دعوة على نطاق واسع منذ الاسبوع الماضي لندوة تحت عنوان "الزراعة مخرج للاقتصاد"، كان مقررا أن يتحدث فيها وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، ووزير الزراعة الأسبق، محمد على جنيف، والقيادي بالحزب بشير آدم رحمة.
وقدم المسؤول عن أمانة الزراعة والثروة الحيوانية بالحزب صالح عمر عبد الوهاب اعتذاره للضيوف والمشاركين والصحفيين لإلغاء الندوة بعد أن احتشد الحضور داخل قاعة الشارقة، "لعدم حصول الحزب على تصديق من الأجهزة الأمنية".
وأوضح عبد الوهاب في تصريح صحفي أن حزبه أعلن عن الندوة منذ فترة كافية، واتصل بالشرطة التي أحالتهم إلى جهاز الأمن والمخابرات.
وأضاف " صادف ذلك عطلة رسمية يوم الخميس، ثم جاءت عطلة السبت، واتصلنا يوم الاحد لاستلام التصديق، وطلب منا الحضور يوم الثلاثاء وهو ذات يوم الندوة".
وتابع "ارسلنا مندوبنا منذ وقت مبكر للحصول على التصديق، وابلغ بان التصديق تم تحويله الى شرطة ولاية الخرطوم ".
وأشار إلى ان مندوب الحزب ظل في الانتظار حتى قبل انطلاق الندوة بربع ساعة وكانت القاعة امتلأت بالحضور والمشاركين، مما اضطرهم لإلغاء الندوة والاعتذار للحضور.
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