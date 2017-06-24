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(الشعبي) ينعي إنفاذ مخرجات الحوار وينتقد استئثار (الوطني) بقيادة البرلمان

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الخرطوم 24 يونيو 2017 ـ نعى حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة الوفاق بالسودان، السبت، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتهم الحزب الحاكم بالإلتفاف على ما أقره بشأن المشاركة البرلمانية واستئثاره بمناصب البرلمان القيادية.

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القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر

وأنهى البرلمان المعدل دورته الأولى بجلسة ختامية الجمعة سمى فيها رؤساء اللجان الجدد بجانب تسمية نائبا ثالثا للرئيس البرلمان.

واستحدث البرلمان منصب آخر لنائب الرئيس ليصبح عدد نوابه ثلاثة، إثنين من نصيب المؤتمر الوطني الحاكم والثالث من نصيب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.

وقال النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، لـ (سودان تربيون) إن المؤتمر الوطني أكمل هيمنته تماما على البرلمان، بعد أن استحوذ على الرئاسة بثلاث مقاعد إضافة إلى سيطرته على رئاسة اللجان الدائمة.

وأضاف "لديهم جميع اللجان الأساسية، التشريع والعلاقات الخارجية والمالية.. حتى لجنة الصناعة والاستثمار التي كانت من نصيب المؤتمر الشعبي اخذوها ومنحونا لجنة الزراعة".

وكان المؤتمر الشعبي أعلن في وقت سابق عن منحه رئاسة لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان ضمن حصته في حكومة الوفاق، وسمى لرئاستها القيادي د. بشير آدم رحمة.

واعتبر كمال عمر ما جرى بالبرلمان "كارثة على تنفيذ مخرجات الحوار"، وزاد "الشراكة في تنفيذ مخرجات الحوار انتهت واصبح التنفيذ في يد المؤتمر الوطني".

وأوضح أن "حزب المؤتمر الشعبي أصبح مثله ومثل الأحزاب الديكورية خاضع لهيمنة الوطني"، مضيفا "نعيت من قبل الحوار واليوم انعي تنفيذ مخرجاته من داخل البرلمان وأنا شاهد على هيمنة الوطني على البرلمان الذي يعد آخر مسمار في نعش تنفيذ المخرجات".

وأكد انتهاء آليات تنفيذ مخرجات الحوار كما انتهت من قبل التعديلات الدستورية التي كان مفترضا أن تحمي مخرجات الحوار، مضيفا "إلتفوا على الحوار وعلى أي أمل متوقع لإيجاد مخرج لتنفيذ مخرجات الحوار".

وقال "إن الاحزاب المشاركة في البرلمان لن تستطيع فعل شيئ غير الاستمرار في مشاركة لا تفضي إلا للمحاصصة".



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