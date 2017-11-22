(الشعبي) يواصل لقاءاته مع القوى السياسية لتسويق مبادرة السلام

الخرطوم 22 نوفمبر 2017- أعلن حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، عن استمرار لقاءاته مع القوى السياسية في إطار مبادرته لإحلال السلام، التي تنتهي بلقاء مع قادة الحركات المسلحة المتواجدين خارج السودان.

الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج

والتقى الأمين العام للشعبي، على الحاج، الأربعاء، بوفد من أحزاب سياسية مختلفة منها حزب "الحقيقة الفدرالي" برئاسة فضل السيد شعيب، والحزب "القومي الديمقراطي الجديد" برئاسة منير شيخ الدين، كما التقى بمجلس السلام بولاية جنوب كردفان.

وقال الأمين السياسي، للمؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، لـ (سودان تربيون) الأربعاء، إن اجتماعات حزبه تأتي مواصلة للقاءات السابقة مع الأحزاب في إطار مبادرة "إحلال السلام"، مشيراً لمقابلة قيادات أحزاب الأمة القومي، الشيوعي، والمؤتمر السوداني، والبعث العربي، والتحالف السوداني، والاتحاد الديمقراطي الموحد.

واضاف "سنلتقي كل الأحزاب خصوصاً احزاب الحوار الوطني بعد مقابلة الذين لم يشاركوا في الحوار، على أن تأتي المرحلة الثالثة من خطتنا وهي مقابلة قادة الحركات المسلحة خارج السودان".

وأوضح عبد الرازق أن اجتماعات الشعبي مع القوى السياسية ناقشت الوضع السياسي الراهن وكيفية تفعيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقضايا ايقاف الحرب وتحقيق السلام.

وأكد اتفاق الأطراف على تفعيل العمل المشترك لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تعاني إشكالات في تنفيذها حسب رؤية الطرفان.

وأشار إلى أن الأطراف كذلك اتفقا على العمل على إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان عبر التواصل مع جميع أطراف النزاع والجهات المهتمة بالسلام، وأكدا على التنسيق والتواصل المستمر في الفترة القادمة من أجل حل مشاكل السودان