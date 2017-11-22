 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

(الشعبي) يواصل لقاءاته مع القوى السياسية لتسويق مبادرة السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 نوفمبر 2017- أعلن حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، عن استمرار لقاءاته مع القوى السياسية في إطار مبادرته لإحلال السلام، التي تنتهي بلقاء مع قادة الحركات المسلحة المتواجدين خارج السودان.

JPEG - 14 كيلوبايت
الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج

والتقى الأمين العام للشعبي، على الحاج، الأربعاء، بوفد من أحزاب سياسية مختلفة منها حزب "الحقيقة الفدرالي" برئاسة فضل السيد شعيب، والحزب "القومي الديمقراطي الجديد" برئاسة منير شيخ الدين، كما التقى بمجلس السلام بولاية جنوب كردفان.

وقال الأمين السياسي، للمؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، لـ (سودان تربيون) الأربعاء، إن اجتماعات حزبه تأتي مواصلة للقاءات السابقة مع الأحزاب في إطار مبادرة "إحلال السلام"، مشيراً لمقابلة قيادات أحزاب الأمة القومي، الشيوعي، والمؤتمر السوداني، والبعث العربي، والتحالف السوداني، والاتحاد الديمقراطي الموحد.

واضاف "سنلتقي كل الأحزاب خصوصاً احزاب الحوار الوطني بعد مقابلة الذين لم يشاركوا في الحوار، على أن تأتي المرحلة الثالثة من خطتنا وهي مقابلة قادة الحركات المسلحة خارج السودان".

وأوضح عبد الرازق أن اجتماعات الشعبي مع القوى السياسية ناقشت الوضع السياسي الراهن وكيفية تفعيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقضايا ايقاف الحرب وتحقيق السلام.

وأكد اتفاق الأطراف على تفعيل العمل المشترك لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تعاني إشكالات في تنفيذها حسب رؤية الطرفان.

وأشار إلى أن الأطراف كذلك اتفقا على العمل على إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان عبر التواصل مع جميع أطراف النزاع والجهات المهتمة بالسلام، وأكدا على التنسيق والتواصل المستمر في الفترة القادمة من أجل حل مشاكل السودان



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)

نزاعات الحدود والعمالة للأجنبي 2017-11-19 15:52:26 كتب: مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أتفهم تماما حالة الحماسة والاندفاع، والهياج احيانا، التي تنتاب بعض السوادنة في أمر تبعية حلايب والنزاع القائم بشأنها مع الشقيقة مصر . لكن الحقيقة النجلاء تبقى وهي أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.