الشيخ مطر يونس يدعو من زالنجي للإطاحة بالنظام الحاكم

زالنجي 24 اغسطس 2018- وجه شيخ وامام معسكرات النازحين بزالنجي عاصمة وسط دارفور مطر يونس انتقادات عنيفة للحكومة السودانية وحرض الشعب على الثورة والإطاحة بالنظام الحاكم.
- الشيخ مطر يونس بعد الافراج عنه
وكانت قوة نظامية مختلطة من الأمن والشرطة اقتادت يونس وهو شيخ ضرير في أبريل الماضي بعد أن داهمت منزله بزالنجي، وجرى ترحيل الرجل الى سجن كوبر الاتحادي في الخرطوم، وظل قابعا في المعتقل دون محاكمة الى أن أطلق سراحه أواخر يوليو الماضي.
ويعد الشيخ يونس، أحد رجال الدين البارزين في وسط دارفور ويدير خلوة لتحفيظ القرآن، كما يعد من المدافعين عن حقوق النازحين ويجاهر بانتقاد اعتداءات القوات الحكومية على مخيمات النزوح.
وعاد يونس لتوجيه سهامه نحو الحكومة الثلاثاء الماضي حين أم المصلين في صلاة العيد بزالنجي حاثا السودانيين على إزاحة النظام الحالي من السلطة و "استعادة كرامة الشعب السوداني".
وأشار الى ان الاهانة والذل الذي يعيشه الشعب السوداني لا يمكن أن ينتهي الا بتحقيق ثلاثة اشياء اولها ازاحة الحزب الحاكم من السلطة وتقديم الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الى محاكم عادلة بالإضافة الي استعادة اموال الشعب المنهوبة من نافذي السلطة وارجاعها الى خزينة الدولة.
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