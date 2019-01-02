(الشيوعي) يتحدث عن مقتل 40 شخصا في الاحتجاجات الأخيرة

الخرطوم 2 يناير 2019- كشف متحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني عن مقتل 40 شخصا في الاحتجاجات المتفرقة التي شهدتها مناطق عديدة في البلاد، في إحصائية جديدة تناقض ما أعلنته الحكومة رسميا.

محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي - سودان تربيون-

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام بشارة جمعة إن 19 شخصا لقوا حتفهم خلال الأحداث التي عمت البلاد مؤخرا بينهم نظاميان بينما جرح 406 آخرين بنحو متفاوت.

وأعلن سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي الأربعاء دعم حزبه لحق التظاهر السلمي والابتعاد عن التخريب، ودعا الى مواصلة الاحتجاجات دون توقف، مؤكدا شروعهم في التعبئة العامة لإنجاحها.

وأفاد المتحدث باسم الحزب، فتحي الفضل، إن احصائيات وردت من منسوبي الحزب في شتى المناطق أكدت سقوط 40 قتيل واعتقال وإصابة900 آخرين، تم تقديم 26 منهم إلى محاكمات.

وقرر الرئيس عمر البشير الاثنين تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت الأسبوع الماضي إن بحوزتها معلومات موثقة عن سقوط 37 قتيلا في احتجاجات السودان.