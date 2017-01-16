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(الشيوعي) يرحب برفع العقوبات ويتمسك بإسقاط النظام

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الخرطوم 16 يناير 2017 ـ أبدى الحزب الشيوعي السوداني المعارض، ترحيبه برفع العقوبات الأميركية الاقتصادية عن السودان، ونصح الحكومة بإتخاذ سياسات وإجراءات إقتصادية للاستفادة من القرار في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، معلنا تمسكه بتغيير النظام الحاكم.

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سكرتير الحزب الشيوعي مختار الخطيب يتحدث للصحفيين ..الاثنين 16 يناير 2017..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال سكرتير الحزب محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي الإثنين، "نحن مع رفع العقوبات عن السودان بشكل كامل وهذا مطلب أساسي وهدفنا أن يتمتع السودان بعلاقات متميزة مع دول العالم".

وأضاف "هذه العقوبات سواء كانت عصا أم جزرة فهي تستخدم لترويض النظام حتى يصبح شرطي لأميركا وخدمة مصالحها".

واستبعد الخطيب أن تؤدى القرارات الأميركية الأخيرة الى توسيع دائرة الحريات بالبلاد، وقال "لا مصلحة لأميركا في إتاحة الحريات والتحول الديمقراطي.. انتهاكات حقوق الانسان كثيرة وأميركا تغمض أعينها طالما مصالحها ماضية".

وتمسك سكرتير الشيوعي بخيار اسقاط النظام بطريقة سلمية. وقال "يجري عمل في القواعد لإحداث انتفاضة حقيقية لبديل ديمقراطي للحكومة الحالية".

وتابع "هناك وحدة واسعة وسط السودانيين لاسقاط النظام وتصفية وتفكيك الدولة العميقة".

وتمسك الخطيب بموقف المعارضة الداعي لقيام وضع انتقالي كامل مدته اريع سنوات لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد وتهيئة المناخ لعقد مؤتمر دستوري، لرسم حاضر ومستقبل السودان وتوزيع الخدمات والثروة بعدالة.

وأشار الى أن الأزمة السودانية تفاقمت وهددت وحدة البلاد لافتا الى حالة التردي الاقتصادي الكبير، مضيفا "السودان ظل يتلقى منح وقروض خارجية لسد العجز في الميزانية وتسيير الدولة.. السودان غرق في ديون داخلية وخارجية".



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