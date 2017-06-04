 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 4 حزيران (يونيو) 2017

(الشيوعي) يطالب بالضغط على الحكومة لإعلان تفشي (الكوليرا)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 يونيو 2017 ـ أعلن الحزب الشيوعي السوداني، الأحد، عن تشكيل لجنة قومية لمجابهة الإسهالات المائية التي ضربت عدد من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم، مطالباً بالضغط على الحكومة لإجبارها على إعلان الوباء رسميا.

JPEG - 48.5 كيلوبايت
قادة الشيوعي يعلنون تشكيل لجنة قومية لمواجهة (الكوليرا) ..الأحد 4 يونيو 2017 (سودان تربيون)

وبحسب تقرير حكومي أخيرا، فإن الإسهال المائي تسبب في وفاة 272 شخصا وإصابة 16 ألفا في عدد من ولايات السودان منذ أغسطس الماضي عندما تفشى المرض في ولاية النيل الأزرق، وعاد في موجة أكثر ضراوة بولاية النيل الأبيض منذ أبريل الفائت.

وقالت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آمال جبر الله، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأحد، إن (الكوليرا) تهدد البلاد وأضافت "لذلك ندعو لممارسة كافة الضغوط علي الحكومة لتحمل مسوؤلياتها لإعلان كارثة الكوليرا".

وشددت على ضرورة تجميع كافة المبادرات المناطقية والولائية تحت مظلة اللجنة القومية التي ينتظر ان تعقد أولى اجتماعاتها الجمعة القادمة بمنزل الزعيم الأزهري بأمدرمان.

وأكدت جبر الله أن بعض المستشفيات رفضت استقبال حالات للاصابة بالمرض، وتابعت "الكوليرا اذا لم تحارب تصبح مرضا مستوطنا في السودان".

وأوضحت أن التصدي للكوليرا يتطلب إرادة سياسية من الحكومة والمعارضة، بجانب زيادة ميزانية الصحة فضلاً عن اعلان الوباء بالبلاد لتلقي المساعدات والإعانات.

وذكرت أن مؤشرات حالات الإصابة بالمرض في تزايد مع وجود شح في مياه الشرب النقية، ما يجعل من محاربة المرض أمراً مستحيلاً قبل حل مشكلة مياه الشرب.

من جهته أكد د. الفاتح علي الحسن، تصاعد الإصابات وقال إن الإحصائيات التي تحصلوا عليها من أجهزة الاعلام وأهالي المصابيين تشير الى وجود نحو 120 إصابة بالخرطوم، ونحو 168 حالة بالأبيض و13 بمستشفى التمييز و35 حالة بالاكاديمي و20 حالة بأمدرمان و60 حالة بأم روابة.

وأشار الى اغلاق مستشفيات ود الزاكي وأمدرمان وحاج الصافي وكوستي أمام الحالات المصابة، وزاد "المشكلة كبيرة وعلى الجميع ان يعمل معنا".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المتصوفة والوهابيون وبينهما الدولة 2017-06-01 13:54:37 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com إستضافني الأستاذ الطاهر التوم في أول أيام شهر رمضان الكريم في برنامج "حواريات" على قناة سودانية 24 مع ثلاثة شيوخ كرام من المتصوفة لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة بين الطرق الصوفية (...)

كم هي قيمتك يا نخاس؟ رسالة إلى والي شرق دارفور ونظامه 2017-05-27 11:57:23 مبارك أردول لقد شاهدت فيديو الحديث العنصري المتخلف والموغل في الرجعية الذي أدلى به والي شرق دارفور أنس عمر، في حشد يقدر بالعشرات من أتباعه، كان معتليا ظهر عربته ويلوح بعصاته، وجاء خطابه القمئ على أثر معارك القوات (...)

إبراهيم أحمد محمد عثمان 2017-05-25 14:44:07 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خطَّ الأستاذ إبراهيم الميرغني الأسبوع الماضي كلمةً مكتوبة يرُّدُ فيها على ناقديه الذين تبادلوا صوراً له في رحلة صيدٍ بإحدى بوادي السودان، ولم نستسغ في نقدهم التطرُّق لشؤون شخصية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.