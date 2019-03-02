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الصادق المهدي يطالب البشير بالتنحي لصالح نظام جديد

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الخرطوم 2 مارس 2019- طالب زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي ، الرئيس عمر البشير بالتنحي عن سدة الحكم ، كما عرض إجراءات أخرى قال انها يمكن أن تمهد للخروج من المواجهة الحالية بين الجيش والشعب.

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زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي يواجه الرئيس عمر البشير موجة احتجاج شعبي عارم تدعوه للرحيل، لكن الرجل يتمسك بالمضي صوب الانتخابات في 2020، ومع تصاعد الاحتجاجات قرر فرض حالة الطوارئ وإقالة الولاة واستبدالهم بقيادات في الجيش والأمن كما حل حكومة الوفاق الوطني في انتظار تعيين ما قال إنها حكومة كفاءات.

واقترح المهدي في كلمة أمام ملتقى لقيادات حزبه في الخرطوم، السبت وصفة لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا تحت مسمى "كبسولة التحرير" وجه فيها نداء للبشير للترجل عن السلطة ليقوم "نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي بصورة قومية وبلا مخاشنة".

ودعا المهدي الرئيس السوداني الى اتخاذ إجراءات تضمن مخرجا آمنا للأزمة على رأسها رفع حالة الطوارئ وإيقاف أعمال البطش والتعذيب والقتل والضرب والاقتحامات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد مدنيين سلميين عزل، مع إطلاق سراح كافة المعتقلين.

كما حثه على ابداء الاستعداد للقاء ممثلي القوى الشعبية والمهنية والمدنية المطالبة بنظام جديد للاتفاق على تفاصيل العبور نحو المرحلة الجديدة.

وأعلن المهدي الذي يرأس كذلك تحالف "نداء السودان" المعارض رفضه إعلان الطوارئ الذي يؤدي لممارسة مزيد من البطش في مواجهة حركات مدنية سلمية وتمنح السلطات حصانة لإجراءاتها.

كما اعترض على ما سماه" عسكرة الإدارة" "لأنها تعني نصب المؤسسة العسكرية في وجه الشعب المدني".

وكان حزب الأمة القومي أعلن عن ندوة لقوى إعلان الحرية والتغيير مساء السبت في مقره بأم درمان لكن قوات أمنية حاصرت المكان ومنعت الدخول.

وأفاد بيان للأمانة العامة لحزب الأمة أن السلطات الأمنية ادعت أن إعلان الطوارئ يبيح للسلطة منع أية تجمعات غير مأذونة، برغم أن القرار لم يقنن بعد.

وأشار الى أن منع المواطنين من التعبير السلمي عن مواقفهم يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية، مما يعني بأن قانون الطوارئ باطل وما يترتب على ذلك بطلان اية تصـرفات بموجبه.
وقال البيان إن الحزب قرر أن يقيم الندوة الأربعاء المقبل.



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