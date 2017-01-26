الصحة : اصابات بالاسهال المائي في الخرطوم والبحر الأحمر

الخرطوم26 يناير 2017- أقرت وزارة الصحة السودانية بتسجيل اصابات بالإسهال المائي في ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر، دون تحديد أرقام لحالات الاصابة بالمرض.

اسعاف مصابين بما يشتبه أنه كوليرا في قرية (الكروري) شمالي مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق (صورة من مواقع التواصل الاجتماعي)

وقالت لجنة اطباء السودان المركزية، وهى كيان موازٍ لاتحاد الأطباءهذا الاسبوع، إنها رصدت 12 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 500 إصابة بالإسهالات المائية خلال الإسبوع الماضي، بولايات الخرطوم والبحر الأحمر والقضارف شرقى البلاد.

وقالت وزير الدولة بالصحة سمية إدريس، لدي حديثها بمنبر وكالة السودان للأنباء الأربعاء إن ولاية الخرطوم تجتهد لسن إجراءات وقائية مكثفة للحد من إنتشار المرض، بتُنظيم حملات للرقابة على الأطعمة المكشوفة على الطرقات والتأكد من سلامة مياه الشرب.

وأشارت الوزيرة الى أن المرض يتفشى في الخرطوم بمنطقة شرق النيل، وكشفت عن مغادرة وفد برئاسة وكيل وزارة الصحة الى ولاية البحر الاحمر، بهدف السيطرة على المرض بالولاية.

ونشرت لجنة أطباء السودان تقرير عمل ميداني عن حالات الإسهالات المائية الحادة في ولايات السودان المختلفة، تلقته(سودان تربيون) الثلاثاء، رصدت خلاله حالات التردد اليومي للمصابين بالإسهالات المائية على المشافي بالولايات الثلاث.

واتهمت اللجنة،السلطات الصحية في الولايات، بإخفاء المعلومات والتستر عليها، كما تخفي عن الاطباء المعالجين وبنسق متشابه في كل المستشفيات نتائج العينات معتبرة أن الأمر ينم عن استهتار وعدم مسؤولية.