الصحة: تسجيل 4 حالات جديدة بوباء الكوليرا بالنيل الأزرق والدمازين

الخرطوم 8 أكتوبر 2019 – أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل إصابات جديدة بوباء الكوليرا، بلغت 4 حالات بواقع حالتين بولايتي النيل الأزرق بمنطقتي "الرصيرص والدمازين"، وسنار بمنطقة "ود النيل".

اسعاف مصابين بما يشتبه أنه كوليرا في قرية (الكروري) شمالي مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق - إرشيف

وطبقا للتقرير اليومي للوزارة، فإن جملة الإصابات التراكمية بلغت 251 إصابة منذ 28 أغسطس، حتى يوم الأحد الماضي.

وأشار الى وجود 6 مراكز صحية بولاية النيل الأزرق لمعالجة الحالات يتوجد، تضم 6 حالات بينهم 2 حالة الجديدة، بينما يتوفر بولاية سنار 5 مراكز معالجة تضم 7 حالات بينها 2 من الإصابات الجديدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة الاتحادية، سليمان عبد الجبار، بإعداد خطة متكاملة لمكافحة نواقل الأمراض بولايات كسلا شرقي السودان، وشمال دارفور والبحر الأحمر، وعقد اجتماع تنسيقي مع الداعمين لكل الولايات.

وشدد على أن الوزارة ستركز من خلال خطتها الاستراتيجية على مياه الشرب سلامة الغذاء بجانب صحة البيئة للإسهام في الحلول الجذرية لمنع حدوث الوبائيات.

وأعلنت الأمم المتحدة، سبتمبر الماضي، عن 6 حالات وفاة بعدوى الكوليرا في ولاية النيل الأزرق.

والكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال، وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها خلال ساعات إن تُرِكت من دون علاج، حسب موقع منظمة الصحة العالمية.

وقبل أسبوع، قالت وزارة الصحة السودانية إنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية للقضاء على الكوليرا في الولاية.