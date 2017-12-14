(الصليب الأحمر) تتجه لزيادة ميزانية المشاريع في السودان

الخرطوم 14 ديسمبر 2017- كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس عن اعتزامها رفع ميزانية المشروعات التي ستنفذها في السودان خلال العام المقبل بنحو 40%.
- رئيس لجنة الصليب الأحمر في السودان ووكيل الخارجية..الخميس 14 ديسمبر 2017
والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم، رئيس بعثة الصليب الأحمر بالسودان، خضر أول عمر.
وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الخارجية، قريب الله خضر فإن المسؤول الدولي قدم تنويرا حول انشطة اللجنة وخططها للفترة القادمة التي ستركز ضمن امور أخرى على دعم المشروعات الهادفة لزيادة الانتاج الغذائي ودعم مطلوبات العودة الطوعية والاستقرار.
وأفاد رئيس البعثة بحسب التصريح إنها "تعتزم زيادة ميزانيتها المرصودة للعام 2018م، بنسبة 40% لهذه الأغراض".
وكشف خضر عن زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للخرطوم مطلع يناير القادم.
من جهته امتدح وكيل الخارجية الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية في السودان.
وأكد أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على دعم مشروعات التنمية والاعمار واعادة الانعاش لتعزيز الاستقرار الذي تحقق.
ونوه المسؤول السوداني الى أن اعتماد الموجهات الجديدة للعمل الانساني في البلاد شكل نقلة نوعية في تسريع المعاملات الخاصة بحركة وعمل المنظمات الانسانية ووصولها للمتأثرين.
ورحب النعيم بالزيارة المرتقبة لرئيس لجنة الصليب الأحمر، مشيرا إلى أن كل الجهات المعنية ستقوم باللازم لإنجاحها.
وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان منذ عام 1978، ووسّعت نطاق عملياتها الإنسانية في عام 2003 لتشمل إقليم دارفور، لكنها علقت أنشطتها في السودان عام 2014 بعد موجهات أصدرتها الحكومة السودانية، ثم عادت واستأنفت نشاطها الإنساني بدارفور وجنوب كردفان في نوفمبر الماضي حيث اتجهت للمرة الأولى الى توزيع المساعدات المباشرة للمتأثرين بالنزاع المسلح.
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