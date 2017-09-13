 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 13 أيلول (سبتمبر) 2017

(الصليب الأحمر) يبدأ خطوات جدية للعمل في جنوب كردفان وجبل مرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 سبتمبر 2017- بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترتيبات مع الحكومة السودانية للعمل في ولاية جنوب كردفان بعد توقف سنوات، كما ترتب اللجنة للعمل كذلك في جبل مرة بدارفور.

JPEG - 28.6 كيلوبايت
يقدم الصليب الأحمر خدماته في مناطق واسعة من السودان

وكانت الحكومة السودانية علقت في 2014 نشاط المنظمة الدولية بالبلاد، بعد ملاحظات أبدتها لجنة الشؤون الإنسانية بشأن بعض "القضايا التقنية" ضمن خطة عمل اللجنة بالسودان.

ولاحقاً سمحت الحكومة للجنة الدولية باستئناف عملها ونشاطها في السودان، بعد تجديد اتفاقية المقر ، لكن نشاط اللجنة الدولية كان محصورا في مجالات أخرى بعيدا عن المساعدات الإنسانية المباشرة، وذلك بسبب خلاف مع الحكومة السودانية حول آليات التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، عادل شريف لـ(سودان تربيون) انهم شرعوا حاليا في المرحلة الأولية لأجل العمل في كل من جنوب كردفان وجبل مرة باستكشاف الوضع والتعرف على الاحتياجات في تلك المناطق، مشيرا الى ان اللجنة الدولية تتجه لتوسيع أنشطتها الميدانية خلال المرحلة المقبلة.

ووصل الاربعاء إلى كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان وفد الصليب الأحمر الدولي وعقد لقاءاً مع الوالي ، عيسى آدم أبكر، لبحث عودة المنظمة للولاية.

وقال رئيس الوفد، فيرتراند بيرن، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، في تصريحات صحفية عقب لقاء الوالي، إن الوفد جاء للترتيب لعودة عمل ونشاط المنظمة بالولاية.

واضاف أن تلك الخطوة تجئ "بعد توقف امتد لسنوات تم السماح بمعاودة العمل وتقييم الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الحقيقية والضرورية للعائدين والنازحين واللاجئين والجلوس والتنسيق مع الشركاء (الهلال الأحمر السوداني) والوزارات المعنية لتوفير المعلومات المطلوبة".

وأكد أن اللجنة ستعود للعمل في جنوب كردفان من خلال التخطيط وتصميم مشروعات تملأ آثار الفراغ الذي خلفته الحرب وتلبي إحتياجات وطموحات المجتمعات المحلية المستهدفة.

من جهته دعا والي ولاية جنوب كردفان، وفد الصليب الأحمر الدولي، إلى العودة القوية والجدية في مشروعاته ولعب دور أكبر تجاه العائدين الفارين من مناطق النزاع بأطراف مدن الولاية، والنازحين الراغبين في العودة للولاية، واللاجئين من دولة جنوب السودان البالغ عددهم أكثر من ستين ألف مواطن.

وطالب الوالي وفد اللجنة بضرورة التنسيق المحكم مع مفوضية العون الإنساني ووزارات الرعاية، والصحة والتربية، بغرض التعرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية للمشروعات الخدمية والتنموية والإنسانية، مؤكدا حاجة الولاية لمنظمات تدعم جهود الولاية الرامية للسلام والاستقرار والتنمية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

غواصات سودانية (6) 2017-09-13 12:11:12 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) بحسب الموسوعة الدولية، ويكيبيديا، فقد نشأ مصطلح (الطابور الخامس) اثناء الحرب الاهلية الاسبانية في ثلاثينيات القرن المنصرم. ويشير المصطلح الى العناصر التي تتغلغل داخل (...)

انقسامات حركات التحرر السودانية واسئلة المستقبل: اختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي[1] 2017-09-09 16:22:30 مالك عقار اير نجنيوفا تاريخيا، شهدت العديد من، إن لم يكن كل، حركات المقاومة والتحرر المسلحة اشكالاً مختلفة من الانقلابات الداخلية والانقسامات. ولكل انقسام في حركة تحرر ما محركاته و دينامياته الخاصة. و الحركة الشعبية (...)

الخرطوم تل أبيب وبالعكس 2017-09-07 11:06:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لا فرق بين ان تكون دعوة السيد مبارك المهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، الى إعادة النظر في أمر علاقات السودان بدولة اسرائيل قد صدرت عن سابق تقدير وتصميم، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.