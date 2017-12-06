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الصليب والهلال الأحمر يوزعان مساعدات على عائدين لـ (قولو) بوسط دارفور

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الخرطوم 6 ديسمبر 2017- بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، الأربعاء توزيع المستلزمات الأساسية علي مئات الأسر النازحة التي عادت إلي منطقة (قولو) في ولاية وسط دارفور .

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رئيس الصليب الأحمر يتحدث للعائدين في (قولو) بوسط دارفور .. الأربعاء 6 ديسمبر 2017(صورة من ICRC)

وأفاد بيان للجنة الدولية تلقته (سودان تربيون) الأربعاء إن 1500 من الاشخاص الاكثر حوجه، تمكنوا من الحصول على بعض الطرود التي اشتملت على ملابس وحاويات للمياه وأغطية وغيرها كما احتوت ايضا على بعض المعدات لمساعدتهم في اعادة بناء منازلهم.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم، خضر أوول عمر "إنه من الجيد ان نتمكن من استئناف أنشطتنا الميدانية المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية وأن نتمكن من العمل بصورة مباشرة مع المجتمعات المحتاجة".

يذكر ان اللجنة الدولية وجمعية الهلال الاحمر السوداني قامتا بصيانة مضخات المياه اليدوية في كادقلي بجنوب كردفان، كما يعمل فريق عمل اللجنة الدولية مع هيئة المياه الولائية بكل من كادوقلي وزالنجي على إعادة تأهيل محطة المياه بالمنطقتين.

وفي سياق اخر حددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1200 من الاسر التي عادت حديثا من مناطق النزوح في كل من كادقلي ودلامي،بولاية جنوب كردفان واكملت تجهيزاتها من اجل تقديم بعض المساعدات لهم لمقابلة احتياجاتهم الضرورية.

وبدأت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه المهمة بعد أن سمحت لها الحكومة السودانية بالوصول إلى تلك المناطق واستئناف انشطتها الانسانية الميدانية في يوليو 2017.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع شريكها الهلال الأحمر السوداني بجانب الوزارات الاتحادية والسلطات الولائية في تحديد انشطة المساعدات الميدانية التي من الممكن تقديمها في العام 2018.

وظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في السودان منذ العام 1978، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.



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