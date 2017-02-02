الصندوق السعودي للتنمية يسهم بأكثر من مليار دولار في مشاريع سودانية

الخرطوم 2 فبراير 2017- كشف الصندوق السعودي للتنمية ، الخميس، أن اسهاماته في المشاريع التنموية بالسودان بلغت نحو مليار ومئتي مليون دولار.

الملك سلمان يستقبل الرئيس البشير في قصره بالرياض ـ 24 أكتوبر 2016 (صورة من "واس")

وقال العضو المنتدب نائب رئيس الصندوق يوسف بن ابراهيم البسام ، " أن الصندوق أنفق في صادرات للمشاريع التنموية بالسودان مبلغ مليارين وأربعمائة وخمسين مليون ريال ما يعادل مليار ومئتي دولاراً " .

وأوضح في كلمته خلال حفل تدشين مشروع توليد الكهرباء من سدي وستيت وأعالي نهر عطبرة في شرق السودان أن الصندوق أسهم في المشروع بقرض مقداره 675 مليون ريال مايعادل 150 مليون دولار.

وأضاف البسام" الصندوق السعودي للتنمية بصدد استكمال إجراءات إسهاماته البالغة بليون ريال سعودي في تمويل مشروع كهرباء منطقة قري 3 لتوليد 510 ميقواط من الكهرباء".

وأكد حرص بلاده بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، على استمرار تقديم الدعم لحكومة السودان في إنجاز مشاريعها الإنتاجية في مختلف القطاعات، لافتاً إلى توقيع السودان والسعودية في الرياض الأسبوع الماضي منحة سعودية لتوفير مياه الشرب في المناطق الريفية بالسودان بمبلغ 100 مليون دولار ، سيقوم الصندوق بتنفيذها مع الجهات المختصة في الحكومة السودانية.

وفي 26 يناير الماضي اتفقت وزارة المالية السودانية والصندوق السعودي على تسريع إجراءات توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين من بينها اتفاقية قرض مشروع كهرباء قري بمبلغ 250 مليون دولار، وقرض مشروع دعم الصحة بمبلغ 65 مليون دولار وقرض لمشروع دعم التعليم بمبلغ 65 مليون دولار.

وأسـس الصنــدوق السعودي للتنميـة في العام 1974 بموجب مرسوم ملكي ،والهدف الرئيسي للصندوق هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول.