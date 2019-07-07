الصين تدعم اللجنة الوطنية للفترة قبل المرحلة الانتقالية في جنوب السودان



جوبا 7 يوليو 2019- وقع جنوب السودان والصين السبت على ثلاث اتفاقيات حول الدعم العيني من الحكومة الصينية إلى اللجنة الوطنية للفترة قبل المرحلة الانتقالية.

ووقع السفير الصيني لدى جنوب السودان هوا نينق، ووكيل وزارة الخارجية في جنوب السودان باك وول هذه الاتفاقيات نيابة عن بلديهما.

وكجزء من الاتفاق الجديد ، سيتم الدفع لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان بموجب المنحة الصينية.

وقال بيان أصدرته السفارة الصينية في جوبا "في هذه الاتفاقات الثلاثة، توافق الحكومة الصينية على تقديم دعم عيني للجنة الوطنية للفترة قبل المرحلة الانتقالية المعنية بتنفيذ اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان ، وخاصة لإنشاء مواقع تجميع القوات"

وبحسب الاتفاقية فإن أشكال الدعم ستكون 3000 طن متري من الأرز و 2500 خيمة و 50000 بطانية ومجموعة من الأدوية.

ووفقا للبيان ستعمل السفارة الصينية مع اللجنة ومجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار وآليات أخرى لضمان الاستخدام الفعال والإدارة السليمة لهذه المساهمات العينية من الصين.

وأضاف البيان "إن حكومة الصين تأمل في أن تتمكن جميع الأطراف في جنوب السودان المعنية من إعطاء الأولوية لمصالح الشعب والالتزام بالسلام ، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقية المنشطة بروح من المسؤولية. إن الصين تدعم جهود جنوب السودان في الحفاظ على السلام الوطني والاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وستواصل لعب دور بناء لهذا الغرض وتقديم المساعدة اللازمة ".

وحثت الصين المجتمع الدولي على اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواصلة دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، وكذلك جهود الأطراف المعنية في جنوب السودان لتنفيذ الاتفاقية حتى يتم تحقيق السلام بصورة دائمة.