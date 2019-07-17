الصين تدعم الوجبات المدرسية في جنوب السودان بأطنان من الأرز

جوبا 17 يوليو 2019- سلمت الحكومة الصينية الثلاثاء أكثر من 2185 طناً مترياً من الأرز إلى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم مشروع الوجبات المدرسية في جنوب السودان.

قافلة تحمل مساعدات انسانية تعبر السودان الى جنوب السودان محملة بـ 700 طن متري من الأغذية خلال العام 2014

وقال نائب المدير القطري للبرنامج في جنوب السودان، ستيف نسوبوجا، إن منحة المواد الغذائية الصينية تهدف لتقديم وجبات الطعام لما لا يقل عن 86000 طفل في 230 مدرسة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب المسؤول الأممي فإن هنالك أكثر من مليوني طفل خارج المدارس في جنوب السودان، مشيراً إلى أن هذه المساعدات الغذائية ستعزز الجهود المبذولة لزيادة فرص التعليم في الدولة الوليدة.

من جانبه قال القائم بالأعمال في السفارة الصينية في جوبا، ليو شياو دونق، إن المساعدات الغذائية جزء من جهود الصين للمساعدة في إنهاء حالة انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف "هذا مثال آخر على التعاون بين الصين وبرنامج الأغذية العالمي وجنوب السودان لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في جنوب السودان. إن المساعدات الغذائية ضرورية لتجنب الكارثة الإنسانية في هذا البلد".

وأشاد وزير التعليم في جنوب السودان، دينق هوك، بالحكومة الصينية لدعمها قطاع التعليم في البلاد، وزاد "أشكر الحكومة الصينية التي دعمت هذا البرنامج من خلال هذا التبرع ونأمل أن يأتي المزيد من شركاء التنمية وأن يفعلوا مثل حكومة الصين وأن يدعموا هذا البرنامج كذلك".

وبحسب تقارير فإن المنحة جزء من 7 ملايين دولار ساهمت بها الصين لبرنامج الأغذية العالمي لشراء الأرز والمواد الأساسية الأخرى لتعزيز المساعدات الغذائية في جنوب السودان.