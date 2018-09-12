الصين ترسل 165 جنديا من حفظة السلام إلى جنوب السودان

بكين 12 سبتمبر 2018 ـ غادر 165 من جنود حفظ السلام الصينيين مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان بوسط الصين الثلاثاء في مهمة تستمر لعام واحد بجنوب السودان.

جنود صينيين في بعثة (يونميس) .. ( أ ف ب)

وتتألف الفرقة من وحدة مهندسين ووحدة طبية والتي تعتبر المجموعة الأولى من كتيبة قوامها 331 أرسلتها الصين إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس).

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإن الفريق سيكلف بإصلاح الطرق والجسور والمطارات وبناء وصيانة الثكنات والملاجئ وبناء مرافق للمياه والكهرباء ولوازم التدفئة وتوفير الدعم الهندسي في مناطق البعثة.

وستقوم الوحدة الطبية بتنفيذ مهام تشمل علاج الأمراض الشائعة والمعدية وإجراء العمليات والتطعيمات.

ومن المقرر أن تغادر المجموعة الثانية من الكتيبة الصينية مدينة تشنغتشو فى 23 سبتمبر.

وساهمت الصين، منذ ما يقرب من 30 عاما، بأكثر من 30,000 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 24 مهمة مختلفة.