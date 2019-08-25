الصين توقع اتفاقيتي تعاون مع جنوب السودان

جوبا 25 اغسطس 2019-وقعت الصين الجمعة على اتفاقين للتعاون التقني مع جنوب السودان، واحدة منها تتضمن حفر 47 بئر في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
ونقل عن السفير الصيني في جنوب السودان هوا نينغ قوله إن المياه النظيفة والخدمات الطبية ستقدم لملايين من مواطني جنوب السودان بموجب الاتفاقيتين الموقعتين حديثا.
وقال الدبلوماسي الصيني "إنه لشرف كبير لي أن أوقع مشروعين تعاونيين بين الصين وجنوب السودان، أحدهما مشروع حفر آبار ومشروع لإمداد المياه. ان الحكومة الصينية ستساعد في بناء 47 بئر منها 32 بئرا طبيعية ووأخرى بمضخات يدوية ".
وفي أبريل، وقعت وزارة الصحة في جنوب السودان مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة المدنية الصينية لتعزيز تطوير البنية التحتية في الدولة الوليدة.
وتعد الصين واحدة من الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان عندما انفصلت عن السودان المجاور يوليو 2011.
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